Siamo entrati nel mese di Agosto e, anche per questo mese, non ci resta che scoprire cosa ci riserveranno gli astri leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox Oggi Lunedì 3 Agosto: classifica dei segni

Ariete:

Oggi è la giornata giusta per dare merito a chi ti sta sempre vicino e ti dimostra il suo affetto quotidianamente. La vostra voglia di fare e la vostra ispirazione vi aiuteranno a mettervi in luce anche in ambito lavorativo.

Toro:

Giornata non facile per i sentimenti, in particolare se negli ultimi giorni hai avuto qualche discussione con il partner. Se siete single, invece, la situazione potrebbe essere praticamente ribaltata.

Gemelli:

Da questa mattina potreste avvertire qualche piccolo acciacco o problemino fisico ma nulla di preoccupante.. Dedicatevi all’amore, ai sentimenti e alle amicizie perchè c’è chi si sente un po’ trascurato.

Cancro:

Nella vostra testa state cercando di dare forma ai vostri progetti futuri. Cercate di mettere in campo la vostra organizzazione, solo così riuscirete ad ottenere i risultati sperati.

Leone:

L’ Oroscopo Paolo Fox dice che in amore potrebbe esserci qualche difficoltà ma basterà tendere la mano al partner per superarle. Qualcuno potrebbe soffrire anche di lontananza ma cercate di avere fiducia nel futuro.

Vergine:

Novità in vista in particolare per quanto concerne l’ambiente lavorativo. Il vostro partner potreste farmi una sorpresa che non vi sareste mai aspettato. Non pensate che stia cercando di farsi perdonare, vi sta solo dimostrando il suo amore.

Bilancia:

L’ oroscopo Paolo Fox specifica che dovete cercare di mantenere la calma ed evitare le discussioni in questo periodo. I problemi sul lavoro non dovreste scaricarli sulla coppia. Sul lavoro ci sono delle incertezze.

Scorpione:

Dovreste cercare di rimanere positivi dal momento che la negatività non porta a nulla di buono. Sul lavoro qualcosa non va, potreste discutere o arrabbiarvi. Cercate di rimanere tranquilli.

Sagittario:

Dopo i problemi dovuti ai soldi o una separazione, ora le cose iniziano finalmente migliorare. Cercate di tenere stabile l’umore. Sul lavoro faticate un po’ a farvi valere.

Capricorno:

Domani l’amore potrebbe essere un po’ trascurato: avete in testa per lo più questioni lavorative. Siete molto stanchi ma dovete resistere.

Acquario:

Finalmente recuperate dell’energia da sfruttare in amore. Siete piuttosto nervosi, meglio non riprendere discussioni. Sul lavoro dovete mettere in chiaro ciò che volete.

Pesci:

In questo periodo siete molto agitati e l’amore potrebbe risentirne. Trovate qualcosa da fare per rilassarvi e cambiare aria. Una persona che vi infastidiva ora non è più un vostro problema.