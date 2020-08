Siamo entrati nel mese di Agosto e, anche per questo mese, non ci resta che scoprire cosa ci riserveranno gli astri leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox Oggi Lunedì 24 Agosto: le previsioni segno per segno

Ariete:

Oggi vi sentirete un po’ stanchi e nervosi e il transito insolito di Venere potrebbe causare qualche dissidio nella coppia. Cercate di avere più fiducia nelle vostre capacità. Attenzione alle spese.

Toro:

Oggi avrete Mercurio e Sole favorevoli e in amore si può ottenere qualcosa in più. Questo vale anche per le coppie in crisi, che possono provare a chiarirsi. Vi senti un po’ stanchi anche per la Luna opposta. Sul lavoro sarà una giornata utile per chiarire alcuni punti.

Gemelli:

L’amore potrà darvi molte soddisfazioni, cercate di non rinunciarci: non sottovalutate i nuovi incontri. Sul lavoro evitate le polemiche e le discussioni anche per motivi banali.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox di oggi indica che potrete vivere delle belle emozioni in amore grazie all’influsso della Luna. Cercate di non affaticarti, se puoi rimandare qualcosa, fallo.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox di oggi segnala che sarà una giornata sottotono in amore e potrebbe esserci qualche problema nelle coppie. Il lavoro adesso può ripartire: chi ha un problema da risolvere ora può farlo.

Vergine:

Oggi in amore sono favoriti i nuovi incontri. Ci sono sensazioni positive e belle emozioni in arrivo. Sul lavoro volete fare e avere qualcosa in più.

Bilancia:

L’oroscopo paolo fox di oggi rivela che se avete vissuto una crisi d’amore adesso dovete impegnarvi per recuperare. I single possono godersi delle belle avventure. Sul lavoro dovete avere un po’ di pazienza, a breve ci saranno delle buone novità.

Scorpione:

Le storie che nascono in questo periodo possono diventare interessanti e intriganti. La Luna nel vostro segno vi dà un buon intuito. Serve coraggio per affrontare un cambiamento nel lavoro.

Sagittario:

Oggi avrete Mercurio dissonante: ci saranno emozioni forti ma contrastanti in amore. Sul lavoro i cambiamenti sono consigliati solo se non avete altre alternative.

Capricorno:

Quella di oggi sarà una giornata serena per quanto riguarda i sentimenti e potreste anche prendere qualche decisione in amore. Per quel che riguarda il lavoro dovrete mettere in chiaro quello che non va.

Acquario:

Evitate le polemiche in amore domani: sarà la giornata meno adatta. Meglio essere diplomatici. Sul lavoro potreste prendervi una rivincita oppure avere delle notizie riguardanti vecchie questioni.

Pesci:

Oggi l’amore sarà favorito grazie alla posizione della Luna: potete riprendere un certo discorso interrotto… Se vivete due storie è arrivato il momento di riflettere e prendere una decisione. Sul lavoro possono esserci dei ritardi che vi preoccupano.