Siamo ormai entrati nel mese di Marzo, non ci resta che scoprire cosa ci riserveranno gli astri per la giornata di oggi leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox oggi Lunedì 23 Marzo: classifica dei segni

Ariete:

Vi sentite molto stanchi ma dalla giornata di oggi inizierete a recuperare. Sono favoriti gli incontri e l’amicizia, seppur in questo momento virtuali mentre in amore potrebbero esserci dei ravvicinamenti. Sul lavoro ci sono delle novità in arrivo.

Toro:

La giornata di oggi per voi del Toro sarà particolarmente positiva con un buon recupero generale. In amore iniziate a fare dei progetti importanti, come l’arrivo di un figlio. Sul lavoro non riuscirete a recuperare ad uno sbaglio.

Gemelli:

Durante la giornata di oggi avvertirete stanchezza e tensione ma fate attenzione a non buttare tutto questo sulla vostra vita sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro potete cercare qualcosa di nuovo.

Cancro:

L‘oroscopo di Paolo Fox di oggi vi dice che se avete dei problemi per quanto riguarda la vita sentimentale è giunto il momento di essere chiari e sinceri. Fate attenzione però a non dire le cose sbagliate. Saturno non è contrario, più serenità nel lavoro e nei progetti.

Leone:

L‘oroscopo di Paolo Fox vi dice che dovete usare questi giorni per riflettere e entro i primi di Aprile dovrai decidere se continuare o no una storia. Le scelte, in questa giornata, riguardano anche il lavoro e il rapporto con le persone che lavorano con te.

Vergine:

Oggi risentirete un po’ un calo a livello fisico mentre in amore potrebbero esserci scelte da dover fare entro la fine del mese. Qualcuno che si era allontanato potrebbe ricomparire nella tua vita.

Bilancia:

L’Oroscopo Paolo fox Domani rivela che in questo periodo siete molto stanchi e nervosi e questo vi farà scattare il litigio facile. Avete bisogno dunque di rilassarvi. In amore se dovete dichiararvi a qualcuno fatelo entro la fine della giornata.

Scorpione:

Nonostante qualche preoccupazione la giornata di oggi sarà abbastanza positiva. E’ questo il momento perfetto per fare progetti con il proprio partner. Buone notizie per chi lavora a contatto con gli altri e nel commercio.

Sagittario:

In amore potrebbe esserci qualche problema e certe storie hanno fatto il loro corso e potrebbero essere chiuse. Nel lavoro questo è un ottimo momento per i cambiamenti.

Capricorno:

In questo periodo siete un po’ annoiati e la monotonia vi ha stancato e avete voglia di fare qualcosa di diverso. Potreste essere un po’ frustrati per cose accadute nel passato.

Acquario:

In questo periodo dovreste provare a rilassarvi di più dal momento che siete molto ansiosi. In amore le cose miglioreranno dalla fine del mese, al momento Venere è dissonante.

Pesci:

Se da una parte è un momento molto positivo per il lavoro, dall’altra l’amore non è al massimo. Venere è dissonante e questo potrebbe creare problemi. Le situazioni problematiche vanno chiuse, allontanate.