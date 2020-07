Siete curiosi di sapere cosa vi riservano le stelle in questo mese di luglio e per la giornata di oggi? Allora siete nel posto giusto! Potete leggere

l’Oroscopo Paolo Fox oggi Lunedì 21 Luglio: previsioni segno per segno

Ariete:

Potresti avere ancora qualche dilemma che ti turba e questo non ti aiuterà ad iniziare la settimana nella maniera giusta. Con il passare dei giorni, fortunatamente, le cose andranno decisamente meglio.

Toro:

A partire da oggi e per le prossime 48 ore il consiglio è quello di dedicarti all’amore. Sarebbe importante avere una persona di riferimento con la quale confrontarsi e alla quale chiedere consiglio in caso di necessità.

Gemelli:

Potrebbero esserci importanti novità dal punto di vista professionale. Alcuni non vogliono lavorare in una certa azienda, altri desiderano continuare il proprio lavoro ma forse non sarà possibile. Il consiglio è quello di portare pazienza e non abbattersi.

Cancro:

Chi ha un lavoro a contatto con il pubblico potrebbe avere un discreto successo, in particolare per la propria disponibilità e lo spirito di iniziativa.

Leone:

L’ Oroscopo Paolo Fox dice che c’è una settimana importante in vista di un Agosto di grande rilevanza: l’unico errore che puoi commettere al momento è quello di essere troppo spavaldo. Sei una persona abbastanza critica ma allo stesso tempo sicura di sé.

Vergine:

Il periodo migliore per te sarà quello legato all’ultima parte dell’anno. I progetti che ora ritieni positivi ti renderai conto che saranno stati solo preparatori per quello che accadrà a Ottobre con un picco massimo a Novembre.

Bilancia:

L’oroscopo di Paolo Fox rivela che sarà una giornata un po’ tesa in cui litigate anche per delle sciocchezze. Cercate di rimanere tranquilli e di non alimentare discussioni. Sul lavoro dovrete sforzarvi particolarmente ma verrete ripagati.

Scorpione:

Giornata molto positiva quella di oggi per le emozioni e i sentimenti in cui farete gpace e chiarirete. Decisioni e nuovi programmi in vista.

Sagittario:

Con Pesci e Vergine bisogna fare attenzione nel corso della giornata di oggi. Se qualcuno vi crea problemi cercate di allontanarvi. Migliora la situazione lavorativa.

Capricorno:

La giornata di oggi non è delle migliori, ma non bisogna perdere le speranze. In amore, con la Luna opposta, potrebbero esserci dei problemi. Cercate di non perdere la voglia di amare. Sul lavoro è difficile avere profitti soddisfacenti a livello economico.

Acquario:

Cercate di mantenere la calma e di evitare discussioni. Bene le relazioni nate da poco. Sul lavoro non siate troppo testardo, non potete averla vinta su tutto.

Pesci:

Lunedì nel quale ci si può riavvicinare ad un amore. L’unica cosa che potrebbe confondervi le idee è essere interessati a più persone contemporaneamente. Sul lavoro non riuscite a ottenere il riconoscimento che vorreste.