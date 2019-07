Oroscopo Paolo Fox Oggi Lunedì 1 Luglio: Previsioni e classifica dei segni

E’ giunto il momento di scoprire cosa vi riservano le stelle e le previsioni leggendo

l’oroscopo Paolo Fox di Oggi Lunedì 1 Luglio: Previsioni e classifica dei segni

Ariete:

In questa giornata potrebbe esserci qualche problema in amore. Questo mese di Luglio insieme ad agosto siano quelli prediletti per le vacanze per te potrebbero rappresentare l’inizio di un nuovo progetto.

Toro:

Inizia oggi un mese di Luglio che sarà un periodo di grandi cambiamenti, per alcuni potrebbero anche essere iniziati. In amore è arrivato il momento di recuperare magari tendendo la mano al proprio partner.

Gemelli:

La prossima settimana inizierà con grande forza, situazione che dovrebbe protrarsi per quasi tutto il mese.

Cancro:

Hai in mente un importante progetto al quale sei legato e nel quale credi molto ti fai condizionare dai pregiudizi ma questo comportamento è totalmente sbagliato.

Leone:

Il prossimo mese vi vedrà assoluti protagonisti, avrete la possibilità di mettere in mostra tutte le vostre qualità in barba agli scettici.

Vergine:

Sul lavoro nessuna novità, a partire dall’autunno le cose potrebbero cambiare. La giornata di oggi potrebbe essere sottotono a causa del rapporto con il partner.

Bilancia:

L’Oroscopo Paolo fox rivela che non è proprio la vostra migliore settimana anche perchè vi è stato chiesto di lavorare per obiettivi che non porteranno al vostro miglioramento professionale. Tranquillo che presto tutto andrà meglio

Scorpione:

Hai davanti a te tre settimane molto impegnative sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Questo non significa che ti devi scoraggiare, anzi. Devi metterci la solita grinta.

Sagittario:

Hai vissuto un fine settimana molto impegnativo e oggi potresti accusare un po’ di fatica, ma da domani la situazione cambierà. Sei reduce da giorni non semplicissimi che ti hanno messo in difficoltà dal punto di vista fisico ma presto la situazione tornerà alla grande.

Capricorno:

E’ un luglio che porterà riflessioni e conseguenti cambiamenti. Se hai vissuto una crisi in amore adesso stai valutando il da farsi.

Acquario:

Oggi potrebbe essere una giornata abbastanza tesa e con qualche problematica. Il consiglio è quello di rimanere calmo e non agitarsi inutilmente.

Pesci:

Oggi la Luna è nel tuo segno e questo ti rende molto forte. E’ una settimana molto interessante anche se ancora un po’ fiacca per quanto riguarda i sentimenti.