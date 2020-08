Siamo entrati nel mese di Agosto e, anche per questo mese, non ci resta che scoprire cosa ci riserveranno gli astri leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox Oggi Giovedì 6 Agosto: classifica dei segni

Ariete:

Giovedì decisamente piacevole per quanto riguarda i sentimenti. Troverete l’appoggio delle persone che ti vogliono bene. Nel caso qualcuno di voi avesse bisogno di aiuto basta chiedere di chi vi fidate.

Toro:

Giornata problematica per i single, in particolare per chi è alla ricerca di qualche avventura intrigate, per il momento è meglio prenderne le distanze. Non potrete fare a meno di essere romantici, è nella vostra indole.

Gemelli:

Non sottovalutate quello che vi succede intorno e non siate troppo affrettati nelle valutazioni. Il passato tornerà a bussare alla porta di qualcuno di voi, ma guardate avanti senza troppe remore.

Cancro:

Nel lavoro siete sempre stati molto intraprendenti e questo nella giornata di oggi potrebbe portarti importanti risultati. Scoprirete di avere molto in comune con persone che fino a ieri consideravate dei perfetti sconosciuti.

Leone:

L’ Oroscopo Paolo Fox dice che quella di oggi sarà una giornata positiva per i rapporti personali, potresti risolvere vecchi contrasti. In amore potreste vivere una serata molto piacevole sia per chi è in coppa che per chi è single.

Vergine:

E’ possibile che avrete davanti a voi una possibilità alla quale non potete assolutamente rinunciare. Avete qualche problemino economico ma pian piano riuscirete a risolvere anche questo.

Bilancia:

L’ oroscopo Paolo Fox specifica che in amore ci sono dei dubbi e le coppie che hanno avuto dei problemi continuano a discutere nonostante gli sforzi per risolverli. Sul lavoro non tutto procede come vorreste.

Scorpione:

Momento importante per l’amore che adesso non è più in secondo piano. Dovete mettervi in gioco, darvi da fare. Sul lavoro fate tutto ciò che riuscite a fare senza perdere tempo, ma fate le cose con attenzione.

Sagittario:

Periodo favorevole per chi è solo: presto si potrebbe incontrare la persona giusta. Questo momento è favorevole per gli incontri. Sul lavoro non vi sente abbastanza stimati e considerati.

Capricorno:

Periodo molto favorevole per l’amore, specialmente con una persona dei Pesci. Sul lavoro state impiegando molte energie, dovete fare molta attenzione tutto il tempo. Bene i nuovi incontri.

Acquario:

Molto bene l’amore oggi in cui sarete particolarmente affettuosi. Possibile iniziare anche una nuova relazione. Sul lavoro non procrastinare, fate le cose subito senza lasciare niente in sospeso.

Pesci:

Bene l’amore per oggi: vi siete lasciati alcuni problemi alle spalle. Ora bisogna fare una scelta. Momento importante per il lavoro, bisogna pensare al futuro.