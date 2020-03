Siamo ormai entrati nel mese di Marzo, non ci resta che scoprire cosa ci riserveranno gli astri per la giornata di oggi leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox oggi Giovedì 12 Marzo: classifica dei segni

Ariete:

Nei prossimi giorni, cercate di far quadrare i conti. Ci sono state troppe spese impreviste, rimanete calmi e cercate di recuperare energie fisiche e mentali.

Toro:

Importante in questi giorni evitare i conflitti in amore e nei rapporti con gli altri. Perché le amicizie si rileveranno difficili da gestire.

Gemelli:

Non stai vivendo un momento troppi brillante a causa dello stress. In questo momento ti sembra di avere tutti contro.portate pazienza.

Cancro:

In questi giorni l’agitazione sembra altissima. Almeno fino a mercoledì si consiglia di evitare slanci e di restare prudenti, sia in ambito lavorativo che nella sfera affettiva.

Leone:

Periodo fertile per gli amori. Devi essere ottimista e pronto a recuperare le energie. Cambiamenti in arrivo. E’ facile che nei prossimi giorni ci siano dei ripensamenti in ambito amoroso.

Vergine:

Grandi conquiste in ambito lavorativo. Promozioni in arrivo. Periodo moto proficuo per il vostro sogno. Sfrutta la giornata di domani e quelle che verranno per capire quali saranno i prossimi passi da fare.

Bilancia:

L’oroscopo Paolo Fox specifica che è probabile che questo sia un mese di piccoli ripensamenti o di indecisioni. Ancora tensioni in ambito amoroso. Muovetevi con cautela e non siate avventati. La pazienza è la virtù dei forti.

Scorpione:

La stanchezza c’è ma il recupero è dietro l’angolo. Quelli che non hanno avuto soddisfazioni o che addirittura hanno dovuto affrontare una problematica. E’ arrivato il momento di realizzare un sogno che da tempo avete chiuso nel cassetto.

Sagittario:

In amore si è cambiato registro e atteggiamento. Se vi piace una persona lanciati e dimentica il passato. Le minestre riscaldate non sono mai buone.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che se possibile cerca di mantenere sotto controllo le tensioni. La situazione psico fisica non é cattiva. Ma si invita comunque il capricorno ad usare prudenza e ad evitare gli sforzi eccessivi.

Acquario:

La stanchezza si fa sentire. Piccoli contrasti sul lavoro dove vorresti chiudere collaborazioni che non fruttano. Credere nell’amore è ancora possibile. A fine mese ci saranno emozioni forti che vi cambieranno la vita.

Pesci:

Discussioni in famiglia a causa di problemi finanziari. Non fate pesare le questioni economiche su chi vi sta accanto. Non è il modo giusto per risolvere i vostri problemi. Da qui alla fine del mese potrebbero esserci novità sia in campo amoroso che lavorativo.