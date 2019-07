Oroscopo Paolo Fox Oggi: Classifica dei segni 15 Luglio

Siamo giunti quasi a metà di questa giornata, per scoprire cosa ti riservano gli astri per oggi non resta che leggere

l’Oroscopo Paolo Fox Oggi 15 Luglio: Classifica segno per segno

Ariete:

La settimana non inizia proprio nella maniera migliore. I giorni peggiori potrebbero essere quello di oggi e di domani. La causa sarà una sorta di conflitto interiore. Nella seconda parte di questo mese e ad Agosto avrai molto da fare.

Toro:

Inizia una nuova settimana: lunedì e martedì sono giornate forti efficaci anche per l’amore. Sarebbe importante avere una persona di riferimento con la quale confrontarsi e alla quale chiedere consiglio in caso di necessità.

Gemelli:

Non è il momento migliore per pensare solo al lavoro, viste anche le difficoltà con accordi, dialoghi e contratti. Alcuni non vogliono lavorare in una certa azienda, altri desiderano continuare il proprio lavoro ma forse non sarà possibile. Il consiglio è quello di portare pazienza e non abbattersi.

Cancro:

Finalmente hai ritrovato l’amore o almeno hai ricominciato a credere nei sentimenti. Chi ha un lavoro a contatto con il pubblico potrebbe avere un discreto successo, in particolare per la propria disponibilità e lo spirito di iniziativa.

Leone:

Settimana importante in vista di un Agosto di grande rilevanza: l’unico errore che puoi commettere al momento è quello di essere troppo spavaldo. Sei una persona abbastanza critica ma allo stesso tempo sicura di sé.

Vergine:

La migliore parte di questo 2019 per te deve ancora venire. I progetti che ora ritieni positivi ti renderai conto che saranno stati solo preparatori per quello che accadrà a Ottobre con un picco massimo a Novembre.

Bilancia:

L’oroscopo paolo fox rivela che si parte affaticati e fortemente demotivati. E’ chiaro che questo, fortunatamente, non può valere per tutti. Si tratta di un discorso generale che va poi contestualizzato nelle varie situazioni.

Scorpione:

Si apre per te un periodo di grandi riflessioni: non ami le relazioni troppo morbose, anche se poi nei fatti scegli persone molto conflittuali.

Sagittario:

Da oggi inizia una settimana decisamente positiva nella quale potresti fare colpo. Ad agosto avrai un ottimo oroscopo e potresti trovare soluzioni a vecchi problemi che per parecchio tempo ti hanno tenuto in pensiero e in tensione.

Capricorno:

La Luna nel tuo segno favorisce il tuo inizio di settimana. Se una collaborazione si interrompe potrebbe nascere qualcosa di nuovo, coinvolgente e in alcuni casi maggiormente stimolante.

Acquario:

Stai vivendo una stagione abbastanza di forti ripensamenti anche e forse soprattutto in ambito lavorativo. La voglia di cambiare vita c’è ma prima devi capire se e a chi puoi affidarti.

Pesci:

Questo è un periodo molto importante: Mercurio potrebbe darti una mano a risolvere qualche problema del passato.