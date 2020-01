Siamo ormai entrati nei primi giorni dell’anno 2020 e non ci resta che scoprire cosa ci riserveranno gli astri per questi giorni di feste leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox Oggi 9 Gennaio: classifica e previsione dei segni

Ariete:

Giornata non troppo positiva per quanto concerne i sentimenti, quindi cercate di tenervi lontano dalle polemiche. Cercate di fare il minimo indispensabile ma non scoraggiatevi:dal 12 gennaio arriverà una buona notizia sul lavoro.

Toro:

State vivendo una fase di irritazione con alcune persone che vi stanno intorno. Cerca di rimandare gli incontri alla prossima settimana, i progetti decolleranno. A breve l’amore si rasserena: dal 13 gennaio Venere favorevole porterà piacevoli novità.

Gemelli:

State soffrendo sul lavoro ma cercate di non far ricadere in amore i problemi di lavoro: cerca di stare più vicino al partner, senza ansie. Se c’è qualcosa che non sopportate più è arrivo il momento di liberarvene.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che la giornata di oggi potrebbe essere positiva per recuperare un po’ di energia fisica e mentale. Sul lavoro anche se avete buone idee avete sempre da faticare per imporvi.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che le cose stanno iniziando ad andare per il verso giusto in amore e dal 13 le cose miglioreranno ulteriormente dal momento che Venere non sarà più opposta. Anche sul lavoro i problemi potranno essere superati nella seconda metà del mese.

Vergine:

Stai commettendo l’errore di non cercare più quelle emozioni che ti rendono vivo. Siete concentrati sul lavoro e sugli investimenti di denaro: qualcuno ha chiesto un finanziamento, quel denaro può essere usato bene.

Bilancia:

L’oroscopo Paolo Fox specifica che dovrete fare particolare attenzione in amore dal momento che avete anche la Luna dissonante che può causare qualche fastidio. Sul lavoro ci sono dei cambiamenti: dovrete adeguarvi a queste novità.

Scorpione:

La Luna tende a farvi distrarre in amore, fate attenzione. Dovreste cercare di riposare un po’ di più, anche se adesso sul lavoro è richiesto tutto il vostro impegno.

Sagittario:

Cercate di avere cautela di amore e cercate di non essere gelosi e di non suscitare gelosie, specie se ci sono storie clandestine. Per quanto riguarda il lavoro serve ritrovare maggiore serenità.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che se state vivendo una storia da tempo probabilmente è giunto il momento di dare un indirizzo preciso. Riuscirete a capire se è il caso di portare avanti una storia oppure no. Sul lavoro dovrete prendere delle decisioni importanti.

Acquario:

Questo è un momento interessante per gli incontri e le relazioni interpersonali. La giornata parte bene, ma la serata potrebbe chiudersi un po’ in calo a livello fisico.

Pesci: