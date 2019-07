Siamo giunti quasi a metà di questa giornata, per scoprire cosa ti riservano gli astri per oggi non resta che leggere

l’Oroscopo Paolo Fox Oggi 7 Luglio: Classifica e Previsioni dei segni

Ariete:

I sentimenti non sono al centro dei tuoi pensieri in questo momento, anzi. Le tue priorità sono il lavoro e i progetti futuri. Il consiglio è quello di vivere le tue relazioni con meno tensione e nervosismo.

Toro:

E’ una domenica che nasce sotto buoni auspici che parla di sentimenti ritrovati e soprattutto porta grandi vantaggi, quel grande vigore che confina con la tua testardaggine.

Gemelli:

Potresti risentire di qualche problema fisico in questa domenica che finirà per innervosirti. Per il tuo bene ti consigliamo di rimanere calmo e sereno.

Cancro:

Ti sei messo alle spalle un mese di giugno caotico che ha portato scombussolamento sia in amore che sul lavoro. A partire da oggi e per i prossimi giorni potrebbero arrivare le risposte che aspettavi.

Leone:

Al momento il problema più concreto è legato ai soldi, soprattutto se in testa hai tanti progetti validi e ti servono fondi importanti per realizzarli.

Vergine:

Sarebbe quasi ora di dedicare una giornata ai sentimenti e questa domenica potrebbe essere finalmente quella giusta.

Bilancia:

L’Oroscopo Paolo fox rivela che sarà una domenica particolare per te che hai bisogno di tranquillità. Al di fuori del solito ambiente potresti sentirti meglio e a tuo agio.

Scorpione:

In questo momento dove alcuni di voi stanno avendo problemi sul lavoro la vicinanza della proprio partner sarà fondamentale.

Sagittario:

Domenica particolare nella quale, nonostante la voglia di fare, potresti risentire della stanchezza che ha caratterizzato questo fine settimana.

Capricorno:

Non hai vissuto bei momenti nelle scorse settimane ma ora fortunatamente le cose vanno decisamente meglio. Se avete bisogno d’aiuto non temete e chiedete alle persone che vi vogliono bene.

Acquario:

Alcuni di voi stanno vivendo una fase un pochino complicata in particolare per quanto concerne il rapporto con voi stessi, cercate di essere meno severi.

Pesci:

Oggi potrete contare su una Venere favorevole che vi spingerà tra le braccia del proprio partner in una giornata che potrebbe vivere di grandi passioni.