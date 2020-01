Siamo ormai entrati nei primi giorni dell’anno 2020 e non ci resta che scoprire cosa ci riserveranno gli astri per questi giorni di feste leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox Oggi 7 Gennaio: classifica e previsione dei segni

Ariete:

La giornata di oggi inizia con un po’ di nervosismo ma cercate di non alimentare le polemiche ma a gestire i problemi in maniera razionale. Sul lavoro dovete rimettere a posto alcune questioni rimaste in sospeso.

Toro:

Sul lavoro adesso potrete trovare la strada giusta. Il segreto sarà quello di continuare a credere nelle vostre capacità e nelle vostre idee.

Gemelli:

Martedì molto positivo per i sentimenti grazie all’influsso positivo della Luna e di Venere. Per quanto riguarda il lavoro se siete alla ricerca di nuove opportunità guardatevi attorno.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che sarà una giornata di recupero rispetto alle precedenti, ma siete ancora un po’ agitati. In amore c’è ancora qualcosa che non va, forse perché vi portate dietro i problemi e i pensieri di lavoro.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che adesso le cose vanno meglio e non sentite più la fatica dei giorni scorsi. In particolare ad andare per il verso giusto saranno i rapporti interpersonali. Anche sul lavoro sono previste alcune novità positive, probabili soluzioni per problemi che vi preoccupano.

Vergine:

Martedì positivo in cui tutto vi sembrerà più semplice da gestire, anche i rapporti con gli altri. Anche sul lavoro in questi giorni le cose si stanno mettendo bene. Si riparte.

Bilancia:

L’oroscopo Paolo Fox specifica che il periodo è positivo per i sentimenti, ma dipende da voi tutto il resto. Cercate di non riversare nel rapporto di coppia le frustrazioni lavorative.

Scorpione:

Almeno per la giornata di oggi evitate liti e discussioni in amore: meglio rimandare alla seconda metà del mese. Sul lavoro sono favorite le collaborazioni.

Sagittario:

La giornata di oggi sarà condizionata un po’ dal nervosismo. Infatti siete stanchi e con poche energie. Sul lavoro possono esserci dei ritardi, la le soluzioni arriveranno nella seconda metà del mese.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che vivrete una giornata favorevole in amore in cui potrete ottenere qualche risultato. Anche sul lavoro ci sono ottime possibilitàe potrebbero arrivare delle proposte interessanti.

Acquario:

Oggi potreste togliervi alcune soddisfazioni sul lavoro e fare incontri interessanti per i single. Per quanto riguarda la salute, infine, sul piano fisico potreste sentirvi stanchi per cui cercate di riposarvi di più.

Pesci

Giornata un po’ sottotono quella di oggi a causa della Luna in opposizione che vi rende agitati. in amore le storie che hanno problemi saranno messe ulteriormente alla prova. Sul lavoro cerca di evitare o di rimandare le discussioni.