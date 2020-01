Siamo ormai entrati nei primi giorni dell’anno 2020 e non ci resta che scoprire cosa ci riserveranno gli astri per questi giorni di feste leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox Oggi 31 Gennaio: previsioni e classifica dei segni

Ariete:

E’ un giovedi importante , una giornata caratterizzata dal coraggio. Se siete in bilico tra due storie è giunto il momento di prendere una decisione, e dovrete prendere una scelta.

Toro:

Sarà un giovedì in cui devi cercare di risolvere un piccolo problema personale. Non preoccuparti se ti senti particolarmente stanco sia a livello fisico che mentale perchè nel fine settimana avrai la possibilità di recuperare.

Gemelli:

Questa parte centrale della settimana è interessante ma vivi comunque forti dubbi specie se hai un’attività in proprio. Devi continuare a credere in te steso e nelle tue idee che ti daranno grandi soddisfazioni in futuro.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che è probabile chi ha un’attività in proprio o chi in questo periodo deve rispondere pienamente delle sue azioni in ambito lavorativo.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che ultima giornata del mese positiva, il che induce ad aprirti ad una persona che pensi sia il tuo punto di riferimento, favorevoli saranno anche i prossimi giorni.

Vergine:

Alcuni di voi stanno avendo delle difficoltà a livello fisico, vi sentite stressati e sotto pressione. Cercate di rilassarvi e se è possibile fare un viaggio. Attenzioni alle discussioni, cercate di evitare quelle inutili. Siate piu’ flessibili e meno permalosi

Bilancia:

L’oroscopo Paolo Fox specifica che il mese di Febbraio sarà importante per capire in quale direzione si sta andando, sia nel lavoro che in amore. Quindi è un momento dove ci sono tanti dubbi, perplessità e anche tensione che poi dovranno sfociare in decisioni definitive successivamente.

Scorpione:

Siate meno critici e permalosi altrimenti potreste rovinare sia rapporti sia sentimentali che di amicizia. Se dovete fare qualche critica cercate di trattenervi fino a domenica altrimenti si potrebbe rovinare anche un’amicizia storica.

Sagittario:

Non avendo preconcetti, riesci a non fallire mai i tuoi obiettivi. Pur non avendo conoscenza in tutti i campi, ti butti senza timori. Sei presente e agisci sempre in prima persona e non certo dalle retrovie.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che se amate veramente la famiglia non trascuratela per il lavoro, trovate il tempo di stare con il vostro partner e i vostri figli anche organizzando una gita fuori porta. Alcuni di voi stanno cercando di recuperare a livello economico dopo avere sostenuto spese pazze.

Acquario:

La cosa più importante che devi fare ora è ritrovare una buona energia psicofisica perchè negli ultimi tempi sono stati un po’ pesanti. Stai tranquillo presto la situazione cambierà in meglio.

Pesci: