Una nuova giornata ha avuto inizio. Siete curiosi di scoprire cosa vi riservano gli astri? Leggi l’oroscopo Paolo Fox 29 Maggio.

Oroscopo Paolo Fox Oggi 29 Maggio: Previsioni e Classifica

Ecco l’oroscopo di oggi secondo le previsioni dell’astrologo, liberamente tratte dall’app Astri di Paolo Fox.

Ariete:

Il tuo quadro astrale ti sorride in questo mercoledì di fine maggio. Stai ricevendo ottime indicazioni in particolare per quanto riguarda il tuo lavoro dove cominciano ad arrivare i risultati per i quali hai lavorato tanto.

Toro:

Quella di oggi è una Luna un po’ particolare che, a differenza di quanto ci si sarebbe potuto aspettare, porta un po’ di stanchezza ma stai tranquillo che ben presto recupererai le energie spese.

Gemelli:

Oggi potrebbe esserci una svolta nella vita di molti di voi. Potreste, ad esempio, decidere definitivamente di cambiare indirizzo di studi o magari ricevere un’interessante proposta lavorativa.

Cancro:

La previsione per oggi è domani non è delle migliori. Il consiglio è quello di evitare assolutamente le discussioni e di lasciar passare anche atteggiamenti o affermazioni che non ci vanno a genio.

Leone:

Saranno 48 ore molto importanti per quanto riguarda i tuoi progetti futuri. Potrebbero arrivare le novità che attendi da un po’ di tempo.

Vergine:

Quando si punta molto in alto è inevitabile che si rischia di essere sottoposti ad una grande pressione. Tu, come sempre, cerca di reagire da par tuo di non farti prendere dall’ansia e mettere in campo le tue capacità.

Bilancia:

L’Oroscopo Paolo fox rivela che la prima parte di maggio è stata molto pesante per i sentimenti. Fortunatamente negli ultimi giorni di questo mese la situazione cambierà radicalmente.

Scorpione:

Non è un momento particolarmente felice per te, in particolare in ambito lavorativo, questo perchè c’è qualcuno che sta cercando di metterti in difficoltà, tu non farti irretire ed innervosire.

Sagittario:

In queste 48 ore potrebbe arrivare una buona prima risposta, in particolare se devi affrontare un colloquio di lavoro o un importante concorso.

Capricorno:

Quella di oggi e probabilmente anche quella di domani potrebbero essere per te giornate particolarmente pensierose e questo tende a farti isolare. Non è questo l’atteggiamento giusto per cercare di raggiungere i risultati ai quali aspiri da tempo.

Acquario:

E’ possibile che tu ti sia fatto scivolare addosso molti atteggiamenti del tuo partner che non ti sono piaciuti affatto. Passato questo momento di difficoltà, però, devi mettere in chiaro le cose e prenderti i tuoi spazi.

Pesci:

In generale il tuo quadro astrale non è negativo, ma devi fare attenzione alle tue finanze. In particolare per tutti coloro i quali hanno in mente tanti progetti che richiedono un investimento.