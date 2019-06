Oroscopo Paolo Fox Oggi 29 Giugno: Previsioni segno per segno

E’ giunto il momento di scoprire cosa vi riservano le stelle e le previsioni leggendo

l’oroscopo Paolo Fox di Oggi: 29 Giugno: Previsioni segno per segno

Ariete:

Quelle di oggi e di domani sono due giornate importanti, possono rappresentare la possibilità del riscatto per te. Il mese si conclude in maniera molto interessante. Se devi iniziare un nuovo progetto non esitare, anche percè l’estate sarà migliore dell’autunno.

Toro:

Le relazioni tra genitori e figli devono essere in un certo qual modo tutelate, perchè questo è un momento in cui può nascere perplessità. Forse si desidera qualcosa che, almeno per il momento, non si può avere.

Gemelli:

La tua mente a volte fa brutti scherzi e rischi di star male guardandoti indietro, devi capire che il futuro e ciò che ti aspetta è davanti a te. In tal senso questo fine settimana vi consentirà di fare incontri piacevoli e importanti che rassereneranno il vostro cammino.

Cancro:

Ti senti come se dovessi scalare la vetta e pian piano stai cercando di affrontare tutte le prove. La cosa più importante, però, è quella di tenere a bada i nervi e le tensioni e guardare ai prossimi impegni con fiducia.

Leone:

Giornata che potrebbe essere abbastanza deludente dal punto di vista fisico. Vieni da giorni molto duri che ti hanno stressato a livello fisico.

Vergine:

I sentimenti sono troppo importanti per te. Rispetto alla fine di aprile o agli inizi di maggio quando c’è stata una vera e propria crisi ora la situazione va decisamente meglio. Voi, però, continuate a metterci tutto l’impegno e la dedizione possibili.

Bilancia:

L’Oroscopo Paolo fox rivela che potresti ricevere una bella notizia, anche all’ultimo minuto. Questo ovviamente vale per tutti gli ambiti della tua vita da quello professionale a quello personale.

Scorpione:

Hai fissato bene l’obiettivo e molto probabilmente ti sei dato anche una scadenza entro quale raggiungerlo. Se da un lato questo vi sprona a dare il massimo ogni giorno, dall’altro potrebbe mettervi un po’ di agitazione. Rimanete calmi.

Sagittario:

In alcuni casi vi capita di parlare troppo o a sproposito e questo a volte crea delle tensioni con le persone che vi stanno intorno. Se c’è, poi, una storia che non funziona la situazione potrebbe complicarsi ulteriormente. Il consiglio: riflettete bene prima di agire.

Capricorno:

Sabato molto interessante. Questa fine di Giugno favorisce tutti quelli che vogliono vivere lontano da un passato difficile e che sono riusciti con molta fatica a costruirsi un presente e un futuro migliori.

Acquario:

Non hai una gran voglia di stringere nuovi rapporti con le persone. Il consiglio per affrontare al meglio questo sabato è quello di non forzare la mano con le persone con le quale non abbiamo un rapporto molto stretto.

Pesci:

Oggi sarà la giornata giusta per un confronto che aspetti da tempo. Non lasciarti scappare il treno visto che domenica sarà una giornata molto conflittuale.