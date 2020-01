Oroscopo Paolo Fox Oggi 28 Gennaio: previsioni e classifica dei segni

Ariete:

Statw vivendo un periodo di aspettative: non c’è nulla di concreto ma ci sono cose importanti che bollono in pentola. Questo non è proprio un periodo di grande forza: siete impazienti di vedere trasformato in realtà quel che desiderate.

Toro:

Sono stelle intriganti quelli di oggi che vi vogliono pronti al cambiamento. I più fortunati possono avere acquistato casa o stanno per cambiarla seguendo anche i cambiamenti professionali o sentimentali che stanno caratterizzando questi giorni.

Gemelli:

Settimana un po’ agitata per voi che ancora dovete mettere a posto contenziosi aperti nel 2019. C’è da dire che non tutti hanno pareggiato i conti con la fortuna e quindi nei prossimi giorni potrebbe arrivare una buona notizia.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che la scorsa settimana vi trovavate in una condizione abbastanza tesa, potreste avere fatto una grande scelta e aver abbandonato un percorso che vi toglieva energie fisiche e mentali.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che oggi state cercando di ritrovare un assetto sul lavoro, vorreste avere una promozione, un miglioramento. In realtà in questo periodo sul lavoro non sono previste importanti novità.

Vergine:

Le prossime due settimane sono veramente valide anche se c’è tanta agitazione. Oggi sarà una giornata faticosa ma alla fine potreste togliervi qualche importante soddisfazione.

Bilancia:

L’oroscopo Paolo Fox specifica che state per aprire le porte ad un periodo di grande indecisione. Sicuramente non è facile fare ora quelle scelte che poi a partire da Aprile diventeranno facili.

Scorpione:

Fino ad oggi avrete un oroscopo importante per recuperare forza fisica, perchè da fine dicembre molti sono stati male. La giornata di oggi potrebbe essere quella ideale per recuperare un po’.

Sagittario:

Vi trovate in una condizione di grande confusione mentale. Tra mercoledì e venerdì ci sarà un recupero però il meglio arriverà a partire dal prossimo 7 febbraio.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che vi state preparando ad un anno di grandi cambiamenti e se avete una storia importante diventerà “vitale”. Se avete chiuso una storia ci sarà un piacevole incontro.

Acquario:

Avete bisogno di amore! Anche se tante volte avete chiarito che per te l’amore non è solo passione e coinvolgimento fisico ma sapete benissimo che si tratta di un aspetto fondamentale.

Pesci:

Probabilmente ultimamente avete dovuto affrontare qualche problema fisico. Adesso siete chiamati ad uscire allo scoperto in amore. In entrambe le situazioni riuscirete ad ottenere buoni risultati.