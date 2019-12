Il Natale ormai è passato e scopriamo cosa riserveranno gli astri per questi giorni di feste leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox Oggi 26 Novebre: la classifica dei segni Santo Stefano

Ariete:

Quella di oggi sarà una giornata nervoso e sottotono per cui evitate scontri e tensioni soprattutto in famiglia. Cercate di resistere e nei prossimi giorni saranno migliori. In primavere potrebbero essere superate le precarietà sul lavoro.

Toro:

Oggi sarà una giornata positiva grazie a Giove, Saturno, Luna e Sole, che vi preannunciano un anno nuovo ricco di belle emozioni e progetti vincenti. Questo potrebbe portare a escludere dalla vostra vita alcune persone. Godetevi la giornata.

Gemelli:

Sarà per voi una giornata di recupero, con la Luna che non è più in opposizione. Adesso avete bisogno di riposare: approfittate de weekend in vista per organizzare qualcosa con il partner, perché il fine settimana è favorevole per l’amore. Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che dovreste cercare di evitare di pensare ancora al passato e alle cose che vi fanno male, soprattutto in questi giorni di festa. Chi è costretto a lavorare potrebbe essere un po’ nervoso e reagire in modo polemico.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che sarà una giornata positiva, specialmente per quanto riguarda l’amore e i sentimenti. Nel weekend potrebbero tornare ad esserci delle nubi quindi chiarite tutto adesso.

Vergine: