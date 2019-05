Una nuova giornata ha avuto inizio. Siete curiosi di scoprire cosa vi riservano gli astri? Leggi l’oroscopo Paolo Fox 25 Maggio.

Oroscopo Paolo Fox Oggi 25 Maggio: Previsioni e Classifica

Ecco l’oroscopo di oggi secondo le previsioni dell’astrologo, liberamente tratte dall’app Astri di Paolo Fox.

Ariete:

Hai voglia di fare nuove esperienze e la giornata di oggi può essere quella giusta per divertirti e vivere emozioni che quasi avevi dimenticato.

Toro:

Hai avuto giorni abbastanza tormentati, questo sabato ti invita alla cautela. Magari sfrutta questo sabato per tendere la mano alle persone che hai ferito con i tuoi comportamenti.

Gemelli:

Il quadro astrale di questo sabato è decisamente positivo. Il consiglio è quello di superare le incomprensioni e per chi non ci riesce è meglio rimandare alla prossima settimana le discussioni.

Cancro:

Oggi e domani saranno senza ombra di dubbio giornate particolari. Se ci sono state persone che hanno avuto un atteggiamento aggressivo o poco rispettoso nei vostri confronti, dovete chiedere spiegazioni e pretendere le scuse.

Leone:

C’è qualcuno che si è allontanato da te per non aver capito il tuo atteggiamento. Quando ti arrabbi vuol dire che ci tieni. Cercate quindi di rimanere un po’ più calmi e di non agitarvi inutilmente.

Vergine:

Nonostante un po’ di stanchezza a causa del lavoro le tue stelle ti sorridono. Fortunatamente in amore le cose vanno molto bene e questo ti aiuterà a recuperare energie fisiche e mentali.

Bilancia:

L’Oroscopo Paolo fox rivela che questo sabato sarà un po’ particolare. Dubbi e perplessità potrebbero condizionare la tua giornata in particolare per quanto concerne l’amore.

Scorpione

Purtroppo questo sabato sarà condizionato dal nervosismo. Questa situazione di malessere è causata dallo stress accumulato dai troppi impegni lavorativi che hai affrontato questa settimana. La situazione a livello fisico non è migliore, anzi.

Sagittario:

Quando ti trovi in situazioni difficili da affrontare preferisci scappare. In questo fine settimana dovrai necessariamente guardare in faccia ai tuoi problemi e affrontarli a testa alta.

Capricorno:

Questo sabato alimenta buone emozioni. Per chi è alla ricerca dell’amore, potresti fare interessanti conoscenze. Per chi ha un partner potrebbe riprovare sensazioni quasi dimenticate.

Acquario:

Grazie alla luna nel tuo segno ti senti frizzante e hai grande voglia di fare. Mettiti in gioco e come sempre riuscirai a coinvolgere le persone che ti stanno intorno.

Pesci:

Quelli che hanno chiuso una storia d’amore o che hanno vissuto una separazione possono guardare al futuro con fiducia, ripartendo magari proprio da questo fine settimana.