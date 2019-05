Oroscopo Paolo Fox oggi 18 Maggio: le Previsioni in Amore, Lavoro e Salute

Siamo giunti quasi a metà di questa giornata, per scoprire cosa ti riservano gli astri per oggi non resta che leggere

l’Oroscopo Paolo Fox oggi Sabato 18 Maggio

Ariete:

Ti stai mettendo in gioco in progetti molti impegnativi. Con la tua determinazione, però, riuscirai a metterti in luce e a ottenere o risultati sperati.

Toro:

Oggi potresti avere delle piccoli grandi discussioni con chi ti sta intorno e chi ti vuole bene. Il consiglio, in qualsiasi, caso è quello di rimanere calmo e non perdere la pazienza.

Gemelli:

In questo fine settimana ci sarà chi cercherà di metterti in discussioni e quindi devi cercare di dosare le parole e non perdere la calma. Cerca però di non perdere la tua consueta tranquillità.

Cancro:

Nella prossima settimana ci sono alcuni di voi che dovranno affrontare esami o dovrebber ricevere una chiamata importante. Il consiglio è quello di sfruttare questo fine settimana per rifiatare e recuperare energie fisiche e mentali.

Leone:

Ti sei messo alle spalle un periodo decisamente difficile. Grazie alla presenza di Giove nel tuo segno, finalmente, ci sarà un cambio di rotta.

Vergine:

Quelli più motivati in amore e che hanno la fortuna di avere al proprio fianco una persona che amano dovrebbero sfruttare questo fine settimana per dare al proprio partner le sicurezze e le conferme di cui ha bisogno.

Bilancia:

L’Oroscopo Paolo fox rivela che molti di voi stanno pensando che chi fa da sè fa per tre ma in questo momento forse avresti bisogno di confrontarti con chi ti sta intorno e chi ti vuole bene veramente.

Scorpione:

A volte il tuo orgoglio più che un punto di forza può divenire un problema. Sfrutta questo fine settimana per lasciarti andare e goderti a emozioni quasi dimenticate.

Sagittario:

Dopo un periodo difficile finalmente hai ritrovato energie e vitalità e voglia di fare. Si apre per te un fine settimana con ottime stelle

Capricorno:

Questo fine settimana sarà decisamente positivo. Ora bisogna capire cosa accadrà nei prossimi giorni in particolare in amore, dove potresti ricevere notizie a dir poco emozionanti.

Acquario:

Vivi un momento non facilissimo in diversi aspetti della tua vita. Gli impegni che hai dovuto affrontare con grande fatica ti stanno condizionando pesantemente.

Pesci:

Weekend completamente da dedicare ai sentimenti. Potrebbe esserci il ritorno di qualche ex e questo potrebbe infastidire qualcuno o mettere in difficoltà altri. In qualsiasi caso la cosa più importante è mettere in chiaro il proprio punto di vista.