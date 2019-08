E’ iniziata una nuova giornata da poche ore, andiamo quindi a scoprire cosa ci riservano gli astri, leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox Oggi 11 Agosto: Classifica dei segni

Ariete

Venere è ancora in opposizione e può creare qualche disagio. Se ci sono stati problemi nella coppia dovrebbero essersi già evidenziati tra mercoledì e giovedì. Non arrovellatevi in contorti pensieri di gelosia e sfiducia nei confronti di chi vi sta accanto.

Toro

Alcune spigolosità del vostro carattere rischiano di creare subbuglio nei rapporti con gli altri. Dovrete digerire qualche rospo anche per quanto riguarda amore o famiglia. Rimandate le questioni alla prossima settimana.

Gemelli:

Venere e Sole in aspetto buono vi garantiscono dei vantaggi. Risulta ora più facile ragionare e parlare d’amore. Da qualche tempo pensate che sia necessario effettuare dei tagli e il destino vi sta aiutando in questo senso.

Cancro

Le previsioni dell’oroscopo di paolo fox di oggi dicono che tutto quello che state facendo e farete nel corso dei prossimi mesi andrà bene. Saturno in opposizione vi invita però al sacrificio. Organizzate qualcosa di bello. In amore non trascurate i segnali che arrivano da una persona.

Leone

La Luna è in buon aspetto e in questo periodo le cose non vanno affatto male. Avreste solo bisogno di maggior confidenza con qualcuno. Avete il desiderio di vivere un rapporto di coppia migliore. É giunto il tempo delle nuove conoscenze. Uscirete dalla vostra incertezza solo assumendo un atteggiamento più sicuro e determinato.

Vergine

Le coppie forti stanno pianificando un grande futuro, chi si è sposato da poco pensa invece a un figlio o alla casa. Si consolideranno alcune amicizie e avrete l’opportunità di fare scambi costruttivi e importanti con persone di potere. Resta qualche ansia sul lavoro per alcune problematiche che sarete costretti ad affrontare.

Bilancia

Venere è nel vostro segno e vi protegge. Le vostre potenzialità fisiche sono raddoppiate e siete avvolti da una confortante armonia affettiva ed anche erotica: se c’è qualcuno che vi piace fatevi avanti questa sera. Sembrate più emotivi e sensibili in questo periodo.

Scorpione

In questa fase della vostra vita potreste avere dei ripensamenti: volete avere più certezze. Buone notizie per gli innamorati: mettetevi di impegno nelle relazioni a due perché se si vive una storia tranquilla, senza un terzo incomodo o grossi problemi, avrete modo di dare spazio alle emozioni del cuore.

Sagittario

Nuove idee nella vostra mente, progetti da sviluppare in futuro. In amore siete molto stimolati, in questi giorni lo sguardo di una persona potrebbe conquistarvi e regalarvi una cotta mozzafiato. La vostra tenacia tornerà protagonista: se vi mettete in testa una cosa è difficile farvi tornare indietro.

Capricorno

Da qualche giorno vi sentite stanchi e poco reattivi: presto, però, la situazione migliorerà. Evitate di rovinare il rapporto con chi vi circonda e accettate gli inviti in arrivo nel weekend. Date spazio ad ogni situazione potenzialmente vincente.

Acquario

Avete bisogno di tranquillità: è il momento di cercarla. Tante le cose da fare nel prossimo futuro, i pensieri vi tormentano ma ricordate: la fretta è sempre una cattiva consigliera. Discontinuità in amore.

Pesci

La routine vi annoia ma il futuro vi può sorridere, soprattutto se al vostro fianco c’è la persona giusta. Novità in arrivo, progetti importanti alle porte in ambito lavorativo. Non ascoltate coloro che provano a bloccare le vostre iniziative: potrebbe solo trattarsi di invidia.