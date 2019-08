E’ iniziata una nuova giornata da poche ore, andiamo quindi a scoprire cosa ci riservano gli astri, leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox Oggi 10 Agosto: Classifica dei segni

Ariete:

Sabato molto interessante per te. Ritroverai l’energia perduta nelle scorse settimane e potrai goderti qualche ora di piacevole relax magari anche in buona compagnia.

Toro:

Oggi ti sentirai bene e avrai una marcia in più, che magari ti aiuterà a vivere questo fine settimana libero da qualche preoccupazione che ultimamente ti sta creando non pochi problemi.

Gemelli:

Sta per iniziare un periodo di benessere per l’amore. Hai bisogno di continui stimoli, hai voglia di fare cose nuove e magari frequentare anche ambienti diversi da quelli abitudinari.

Cancro:

Vieni da giornate nelle quali sei stato costretto a fare i conti con disagi e malesseri di tipo fisico, ma anche preoccupazioni legate soprattutto all’ambito lavorativo. Il consiglio è quello di vivere un sabato di relax.

Leone:

E’ chiaro che vi tieni molto all’aspetto fisico o alla considerazione che gli altri possono avere di te, per questo continui a non abbassare mai la guardia. In amore non essere troppo pretenzioso.

Vergine:

Essere troppo disponibili e generosi nei confronti degli altri, non sempre paga, e qualcuno potrebbe approfittarsi della tua generosità del tuo altruismo, occhi aperti. Sarebbe quasi ora che cominciaste a mettere voi stessi al primo posto.

Bilancia:

L’oroscopo paolo fox rivela che ci sono state delle delusioni sentimentali, non devi avere paura di tonare a farti avanti a reagire. Il coraggio di reagire e tonare ad essere felice e puntare in alto verrà premiato.

Scorpione:

Le opportunità per tonare ad essere felici non mancheranno, e se ultimamente ti sei sentito solo, avrai modo di recuperare.

Sagittario:

La tua forza ed il tuo coraggio ti spingono spesso a lanciarti in nuove sfide da vincere. Hai la capacità unica di riuscire sempre a risollevarti dalle difficoltà, e di reagire.

Capricorno:

Se sei convinto di una scelta, è difficile che tu riesca poi a startene in disparte senza reagire. Oggi, però, evita liti che potrebbero portare strascichi per diverso tempo.

Acquario:

In questo periodo sei spesso sotto pressione e durante il weekend rischi sempre di litigare o di avere difficoltà a stare con gli altri.

Pesci:

Non ti senti compreso dagli altri, allora cerchi altrove la tua serenità. In genere sei molto disponibile e affidabile, ma se qualcuno ti manca di rispetto, e non capisce l’importanza di alcune lamentele, allora non esitare a voltare pagina ed a guardare i tuoi interessi.