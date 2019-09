Da poco è iniziata questa nuova giornata, per scoprire cosa ti riservano gli astri per oggi non resta che leggere

l’Oroscopo Paolo Fox Lunedì 9 Settembre: Classifica dei segni

Ariete:

State cercando di riprendervi da una situazione difficile e complicata, ne uscirete fuori, anche grazie all’aiuto di amici e parenti. Siete molto determinati, e se qualcuno cerca di mettervi i bastoni tra le ruote siete pronti per ripartire e raggiungere il vostro obiettivo.

Toro:

Sono state giornate abbastanza stancanti, anche questo fine settimana potresti dover fare i conti con un certo malessere generale. Quando sei di malumore, tutto ti sembra più complicato difficile da gestire

Gemelli:

Si discute in amore, probabilmente qualcosa potrebbe aver turbato la tua tranquillità. Anche se alcune perplessità ti sembrano difficili da superare, non mandare tutto all’aria, soprattutto in amore, a causa di qualche momento di agitazione.

Cancro:

Lieve calo, anche se nulla di preoccupante. Le stelle di oggi 19 settembre indicano uno stato d’animo malinconico e solitario, vi sentite stanche ed affaticati. Avete bisogno di un periodo di relax con una bella vacanza.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che il lavoro per il momento rappresenta un motivo di agitazione. Le prossime settimane saranno abbastanza problematiche, perché non ci saranno le prospettive che ti aspetti, e non mancano le difficoltà.

Vergine:

Puoi contare su una situazione astrologia abbastanza positiva. La differenza tra un successo e un’occasione perduta sarà soprattutto la tua capacità di reagire, quindi focalizza al meglio i tuoi obiettivi e lavora per raggiungerli.

Bilancia:

Dovete mettervi in gioco e restare vigili e attenti sulle novità che stanno riguardando non soltanto il presente ma anche il futuro, ti aiuterà ad ottenere di più. È arrivato il momento di valutare anche qualche nuova alternativa, magari una persona conosciuta da poco può aprirti a nuove prospettive future.

Scorpione:

Avete bisogno di concentrarvi su cose importanti, potreste ricevere anche un piccolo o grande rimborso entro novembre. Se avete contestato qualcosa, ora potete ottenere qualcosa in più o una buona soluzione e risposta.

Sagittario:

State attraversando una fase di importante ribellione durante la quale non esitate a dire tutto ciò che pensate. Se al vostro fianco avete un partner o un amico forte, allora possono nascere collaborazioni molto positive grazie le quali potrete realizzare tutti i tuoi desideri.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che finalmente si recupera, sarà soprattutto a livello sentimentale che avrai l’opportunità di poter vivere in maniera più attiva e coinvolgente il tuo rapporto con chi ti è vicino.

Pesci:

Cerate di rimanere in disparte ma fare valere i vostri diritti e le vostre pretese. Adesso è il tempo di farvi rispettare, avete fatto per troppo tempo buon viso a cattivo gioco. Ottime novità, secondo l’oroscopo Paolo Fox, sia in campo lavorativo che sentimentale.

Acquario:

Stai attraversando un periodo altalenante. Nulla di nuovo però rispetto ai problemi del passato. Ti penalizza sempre la disorganizzazione con la quali gestisci le tue cose. Fai attenzione alle reazioni.