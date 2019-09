Oroscopo Paolo Fox: la Previsione Settimanale dall’1 al 7 settembre

Ci stiamo avviando verso la fine del mese di agosto e, se siete curiosi si scoprire cosa vi riservano gli astri questa nuova settimana, allora siete sull’articolo giusto!

L’oroscopo 2019 di Paolo Fox, l’astrologo più famoso ed amato d’Italia, ci fornisce le previsioni settimanali per tutti i segni zodiacali, per la settimana da oggi 1 settembre al 7 settembre.



ARIETE:

E’ iniziato il mese di settembre e in questa prima settimana del mese vi sentite agitati e confusi sia sul lavoro che quanto riguarda l’amore. In amore se avete iniziato da poco una storia, ad esempio, potreste ripensarvi mentre, per quanto riguarda il lavoro, state studiando varie opportunità.

TORO:

Questa settimana sarete impegnati a chiudere i rapporti con le persone che non vi interessano più. In amore avete vissuto dei momenti di perplessità ma adesso le coppie più forti sono ancora più consolidate. Per quanto riguarda il lavoro iniziate a pensare qualcosa in vista dell’autunno e dell’inverno.

GEMELLI:

Buona per voi la giornata di oggi in tutti gli aspetti, anche per quanto riguarda la salute dopo delle giornate piuttosto pesanti. Per quanto riguarda i rapporti con gli altri potreste essere delusi da qualcuno che vi ha tradito. Sul lavoro avete tanta voglia di fare ma per il momento non ci sono occasioni. In amore recupererete nonostante ancora qualche disagio.

CANCRO:

Questa settimana cercate di stare tranquilli soprattutto se avete vissuto delle piccole crisi. Per quanto riguarda il lavoro è molto probabile che possiate avete dei problemi di soldi e che il lavoro vi tolga troppo tempo. In amore cercate più garanzie nel partner.

LEONE:

Questa settimana l’Oroscopo Paolo Fox dice che settembre parte con il piede giusto per voi dato che questa domenica hai voglia di essere felice. Prendete al volo questa occasione e iniziate a programmare e progettare eventi felici. La settimana sarà favorevole grazie alle stelle in ottimo aspetto.

VERGINE:

Settimana che scorrerà per voi abbastanza tranquilla in vista di un 2020 scoppiettante. Chi teme di mettersi in gioco dopo una separazione commette un errore mentre chi ha già trovato la persona giusta potrebbe avere un accordo come un matrimonio. Attenzione alle amicizie o una storia che vi toglie troppe energie.

BILANCIA:

La giornata di oggi parte nel giusto verso con la Luna che vi regalerà tantissime emozioni. Il problema più difficile di questa settimana sarà quello di trovare un accordo con tutti quelli che vi circondano dal momento che avrete Saturno dissonante. Attenzione alle complicazioni in amore.

SCORPIONE:

Questa settimana sarete molto permalosi per cui evitate di litigare con amici e parenti anche per le sciocchezze. Cercate di rilassarvi e di non pensare alle tensioni che avete avuto nel corso dell’estate appena trascorsa. Non guardate indietro ma puntate al futuro guardando avanti.

SAGITTARIO:

Primo settembre molto interessante per voi dopo qualche problemino che avete dovuto affrontare tra venerdì e sabato. Attenzione in amore: se avete una storia complicata adesso iniziate ad avvertire una forte stanchezza mentale.

CAPRICORNO:

Settembre per voi inizia un po’ sottotono. Per quanto riguarda l’amore cercate di parlare di più con il partner e di spiegare meglio i vostri sentimenti. In salute tutto bene, state vivendo un momento di energia mentre per quanto riguarda il lavoro novità in arrivo a partire da metà settimana.

ACQUARIO:

Settembre sarà per voi un mese che vi darà mota forza. Per quanto riguarda il lavoro e i conti fate attenzione alle troppe uscite e allo stress. In amore se avete chiuso una storia da poco adesso volete stare solo tranquilli. Chi ha una storia da tempo vorrebbe qualche stimolo in più.

PESCI:

Questa settimana sarà per voi all’insegna della tensione e dello stress a causa di un problema burocratico ed economico. Quello che desideravi molto fino a qualche tempo fa ora potrebbe essere visto diversamente.