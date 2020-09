Oroscopo Paolo Fox: la Previsione Settimanale dal 6 al 12 settembre

Siamo entrati nel mese di settembre e se siete curiosi si scoprire cosa vi riservano gli astri questa nuova settimana, allora siete sull’articolo giusto!

L’oroscopo 2020 di Paolo Fox, l’astrologo più famoso ed amato d’Italia, ci fornisce le previsioni settimanali per tutti i segni zodiacali, per la settimana da oggi 6 settembre al 12 settembre.



L’oroscopo 2020 di Paolo Fox

l’astrologo più famoso ed amato d’Italia, ci fornisce le previsioni settimanali per tutti i segni zodiacali, per la settimana da oggi 6 settembre al 12 settembre.



ARIETE:

Battipaglia, deteneva arma clandestina: arrestato Territorio Redazione Campania - I Carabinieri della Stazione di Battipaglia hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo, dipendente di un locale caseificio ma originario della...

Finalmente questa settimana tornerete a sorridere in amore e vivrete dei momenti convincenti insieme alla vostra anima gemella. Se siete single innamorarsi potrebbe tornare a essere una priorità. Sul lavoro dovrete decidere ciò che veramente è importante per voi.

TORO:

Settimana tra alti e bassi per voi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale potrete stare tranquilli ad inizio settimana ma poi dovrete prestare particolare attenzione al vostro temperamento e a quello del partner. Se siete single inizierà un nuovo capitolo della vostra vita. Nel lavoro dovrete sentirvi maggiormente coinvolti nelle mansioni di gruppo.

GEMELLI:

Questa settimana Venere tornerà a essere dalla vostra parte, promettendovi interessanti novità dal punto di vista sentimentale. Riuscirete a trascorrere un periodo abbastanza sereno in compagnia del partner. Per quanto riguarda il lavoro non vi farete mancare le energie per nessun motivo al mondo.

CANCRO:

L’oroscopo di Paolo Fox della settimana vi dice che Venere lascerà il vostro segno ma nonostante ci la vostra relazione di coppia continuerà ad andare abbastanza bene. Se siete single potrete contare su un weekend di fine estate particolare. In ambito professionale i risultati del vostro duro lavoro ancora faticano ad arrivare.

LEONE:

Questa settimana l’Oroscopo Paolo Fox dice che si sta per aprire un ottimo periodo per voi con Venere che si troverà in congiunzione al vostro cielo e Mercurio in sestile dal segno della Bilancia. In amore potrebbe essere il momento adatto per stupire la vostra anima gemella. Nel lavoro avrete diversi progetti in mente e non vedrete l’ora di poterli iniziare.

VERGINE

State vivendo un periodo in leggero calo. La vostra relazione di coppia continuerà a viaggiare sui binari giusti, soprattutto grazie al buon temperamento con il partner e al dialogo aperto. In ambito lavorativo avrete bisogno di fare qualche investimento e con Giove in posizione favorevole saprete prendere la giusta direzione.

BILANCIA:

Questa settimana l’oroscopo di Paolo Fox specifica che da lunedì Venere tornerà ad agire a vostro favore e l’affiatamento di coppia tornerà a salire e con Mercurio. Se siete single tra tutti quei noiosi impegni potreste trovare qualcosa di veramente interessante. Nel lavoro finalmente vedrete qualcosa muoversi in positivo.



SCORPIONE:

Settimana in calo a causa di Venere in quadratura in Leone. Per quanto riguarda la sfera sentimentale potrebbero presentarsi alcune situazioni che potrebbero provocare delle incomprensioni con il partner. Sul fronte professionale potreste non essere sempre d’accordo con i colleghi.

SAGITTARIO:

Questa settimana preparatevi a delle giornate in amore piuttosto serene e tranquille, grazie anche a Venere in trigono dal segno del Leone. Se siete single vi piacerà mettervi in mostra e cercare di attirare l’attenzione, soprattutto della persona che vi piace. Per quanto riguarda il settore professionale, il tutto proseguirà senza troppi problemi.

CAPRICORNO:

L’oroscopo di Paolo Fox di questa settimana vi dice che vivrete dei giorni piatti. Per quanto riguarda la sfera sentimentale potrete contare su una buona Luna in trigono dal segno del Toro. Nel lavoro, invece, continua la vostra serie vincente, con risultati da primo della classe anche in quelle mansioni più complesse da gestire.

ACQUARIO:

Venere si troverà in opposizione dal segno del Leone e trovare un po’ di pace nella vostra relazione di coppia inizierà a diventare sempre più faticoso. Se siete single dovrete cercare di essere più sensibili nei confronti degli altri. Nel lavoro Mercurio in posizione favorevole tenderà a migliorare la vostra prestazione lavorativa.

PESCI:

Il fine settimana si rivelerà la parte più romantica per voi grazie alla Luna in trigono dal segno del Cancro, che andrà a favorire soprattutto la sfera sentimentale. Godetevi la vostra relazione di coppia e sentitevi fieri e soddisfatti del vostro rapporto unico e romantico. Nel lavoro pian piano vedrete che anche voi riuscirete a ottenere risultati degni di nota