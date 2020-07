Oroscopo Paolo Fox: la Previsione Settimanale dal 5 all’11 luglio

Siamo entrati nel mese di luglio e se siete curiosi si scoprire cosa vi riservano gli astri questa nuova settimana, allora siete sull’articolo giusto!

L’oroscopo 2020 di Paolo Fox, l’astrologo più famoso ed amato d’Italia, ci fornisce le previsioni settimanali per tutti i segni zodiacali, per la settimana da oggi 5 luglio all’11 luglio



l'astrologo più famoso ed amato d'Italia, ci fornisce le previsioni settimanali per tutti i segni zodiacali, per la settimana da oggi 5 luglio all'11 luglio.



ARIETE:

A partire dalla giornata di lunedì avrete la Luna in quadratura che potrebbe farvi diventare un po’ più duri. Per quanto riguarda l’amore sarete un po’ inflessibili con il partner e vi sentirete anche un po’ tristi. Le cose inizieranno a migliorare a partire da metà settimana quando diventerete più socielvoli.

TORO:

La vostra settimana inizierà alla grande e, grazie alla Luna, si avvieranno dei cambiamenti costruttivi. Sarete molto logici ma, soprattutto con il partner, sarete anche molto fantasiosi. Buona la passionalità nel weekend dove sarete moto romantici.

GEMELLI:

Questa settimana sarete molo ambiziosi soprattutto per quanto riguarda l’amore dove volete concretizzare i progetti tenuti in cantiere da un po’. La Luna consoliderà l’amore e sarete molto socievoli e frizzanti. Si preannunceranno belle sorprese da cogliere al volo.

CANCRO:

L’oroscopo di Paolo Fox della settimana vi dice che Mercurio e la Luna opposti potrebbero turbare il vostro animo e rendervi taciturni. In amore cercate di non farvi condizionare dal passato perché l’amore che vivrete nel presente richiederà di essere coltivato con perseveranza e dedizione.



LEONE:

Questa settimana l’Oroscopo Paolo Fox dice che finalmente Saturno non è più in opposizione e questo fa si che si allentino le tensioni in amore. Invece la Luna in dissonanza a metà settimana potrà interferire e rendere l’amore troppo “cerebrale”. Le cose andranno meglio già dal prossimo fine settimana quando sarete ancora più passionali.

VERGINE

Quella che sta per iniziare sarà per voi una settimana di riflessioni in cui valuterete sopratttutto le situazioni amorose. Mercurio proporrà ai single intriganti novità. Cercate di vincere gli attriti di coppia puntando sulle rivoluzioni di Urano che ribalterà le situazioni in maniera imprevedibile.

BILANCIA:

Questa settimana l’oroscopo di Paolo Fox specifica che Marte richiede cautela poiché potreste sentirvi oppressi da alcune paure interiori capaci di causare un senso di inadeguatezza. La Luna martedì e mercoledì mitigherà il tutto rendendo le sensazioni amorose più frizzanti e voi più innovativi nei confronti delle novità amorose.



SCORPIONE:

Questa che sta per iniziare sarà per voi la settimana dei cambiamenti. Grazie a Saturno potrete tenere un po’ per voi i sentimenti che proverete e avere difficoltà nell’esternarli. Avrete comunque necessità di aprirvi a un cambiamento costruttivo: lottate per affermare sogni e idee in amore.

SAGITTARIO:

Venere remerà ancora contro ma la vicinanza di Giove, Saturno e Plutone giocherà a vostro favore facendovi avviare un’introspezione benefica per chiarire le idee e procedere così con maggiore determinazione. Marte splenderà sempre per voi e vi renderà molto carismatici, affascinanti e sensuali.

CAPRICORNO:

L’oroscopo di Paolo Fox di questa settimana dice che sarete molto esigenti nei confronti dell’amore, onesti e leali con voi stessi. Attenzione a non rifugiarvi nella vostra interiorità poiché presi da dubbi e blocchi emotivi. Da lunedì sarete riflessivi in amore ma anche perseveranti nel portare avanti i progetti con concretezza.

ACQUARIO:

Martedì e mercoledì accoglierete una Luna innovativa che andrà fuori dagli schemi, facendo vivere l’amore in modo più eccitante ed eccentrico. Via libera alle sensazioni intrepide e sfavillanti. Si preannunceranno successi in amore.

PESCI:

Questa settimana avrete Saturno e Urano favorevoli che vi renderanno fantasiosi e razionali al tempo stesso. Potrete cogliere al volo mille opportunità che saranno fortunate per l’amore. La Luna spazzerà via tanti dubbi introdotti da Venere e sarete molto romantici e sognanti.