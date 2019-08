Oroscopo Paolo Fox: la Previsione Settimanale dal 4 al 10 agosto

Siamo entrati finalmente nel mese di agosto e, se siete curiosi si scoprire cosa vi riservano gli astri questa nuova settimana, allora siete sull’articolo giusto!

L’oroscopo 2019 di Paolo Fox, l’astrologo più famoso ed amato d’Italia, ci fornisce le previsioni settimanali per tutti i segni zodiacali, per la settimana da oggi 4 agosto al 10 agosto.



L’oroscopo 2019 di Paolo Fox

l’astrologo più famoso ed amato d’Italia, ci fornisce le previsioni settimanali per tutti i segni zodiacali, per la settimana da oggi 4 agosto al 10 agosto.



ARIETE:

Siete un po’ insoddisfatti per come vi stanno andando le cose sia dal punto di vista personale che lavorativo. Cercate di non programmare nulla ma di vivere alla giornata. Per quanto riguarda l’amore invece luglio è stato un mese non proprio leggero nonostante la collaborazione di coppia. Ad agosto le cose andranno meglio e ci saranno anche nuovi incontri in arrivo per i single.

TORO:

Questa settimana vivrete un momento di difficoltà a causa di una crisi d’amore o di un sentimento. E’ il momento di fare delle scelta e cercare di vivere tranquilli anche perché questa fase di tensione potrebbe durare fino a metà Agosto. Sul lavoro cercate di evitare discussioni.

GEMELLI:

Durante la giornata di oggi sarete molto inclini a rimproverare la persona a cui tenete anche se è la migliore del mondo. Infatti soprattutto nelle coppie di lunga data c’è qualcosa che non va. Cercate comunque in generale di non creare polemiche durante tutto l’arco della settimana.

CANCRO:

Questa settimana state cercando qualcuno che vi dia qualche certezza per il futuro anche perché avete spesso bisogno di una guida. Momento buono per i contatti, i viaggi e nuovi esperimenti sentimentali.

LEONE:

Questa settimana l’Oroscopo Paolo Fox dice che questa settimana avrete le stelle favorevoli. E’ giunto il momento per voi di fare scelte importanti soprattutto per quanto riguarda i sentimenti.

VERGINE:

Questa settimana avrete la Luna nel segno favorevole ed è il momento giusto per costruire qualcosa di importante. Attenzione al punto di vista psicologico: cercate di non fare come vi è già capitato tra maggio e giugno. In amore con il giusto impegno riuscirete a vincere molte difficoltà.

BILANCIA:

Questa settimana vi sentirete particolarmente insicuri e cercherete qualcuno che vi doni la giusta sicurezza. Potreste tentare un recupero ma se le cose non migliorano dovrete dire basta entro l’autunno. Le collaborazioni inutili verranno allontanate entro la fine dell’anno.

SCORPIONE:

Attenzione agli accumuli di tensione che vi potranno creare anche problemi di natura fisica, oltre che mentale. In amore avete vissuto un piccolo disagio legato ad una discussione o a un piccolo scandalo. Per i prossimi quindici giorni non sarete in perfetta forma per cui cercate di evitare lotte con altri segni.

SAGITTARIO:

Questa settimana vivrete una fase critica e cercherete di essere sempre più liberi tagliando i fili con chi non vi consente questa libertà. Per questo motivo fate però molta attenzione sia all’amore che al lavoro: questa idea di libertà potrebbe farvi perdere qualcosa di veramente importante.

CAPRICORNO:

Questa settimana sentirete come non mai l’esigenza di mettervi in proprio. Nella vostra mente c’è un progetto imprenditoriale, ma molto dipende dalle vostre capacità. Sarà importante mettersi in gioco da qui ad Ottobre. In amore voltate pagina se c’è stata una chiusura.

ACQUARIO:

Questa settimana fate attenzione a non fare il passo più lungo della gamba da momento che i vostri progetti non portano da nessuna parte in particolare. Per quanto riguarda il lavoro i pagamenti e le compravendite sono in ritardo e questo non aiuta. C’è qualche conto in sospeso da rivedere in famiglia.

PESCI:

A partire da questo primo fine settimana di agosto potreste pensare di dire basta a rapporti personali o di lavoro che non ritenete più validi. In amore cercate di essere meno pensierosi: al tuo cuore servirebbero rassicurazioni, anche se ultimamente siete voi che vorreste rassicurare qualcuno.