E’ appena iniziata una nuova settimana astronomica e se siete curiosi di sapere come sarà siete sull’articolo giusto! L’oroscopo 2019 di Paolo Fox, l’astrologo più famoso ed amato d’Italia, ci fornisce le previsioni settimanali per tutti i segni zodiacali, per la settimana da oggi 3 al 9 marzo.

ARIETE:

Domenica vincente per i sentimenti, grazie al transito positivo di Venere. Potrebbe cambiare molto rispetto alla relazione che si vive, ma le coppie forti sapranno come affrontare anche una distanza. E’ probabile che ci sia ancora competizione e quindi non si abbia la possibilità di risanare un legame.

TORO:

Questa settimana avvertirete un po’ di stanchezza o un malessere stagionale. Chi è sotto pressione deve cercare di rilassarsi, nonostante abbia la consapevolezza che ci sia voglia di riscatto su torti subiti e capacità per imporsi. E’ una domenica in cui dovete passare del tempo con persone che ti danno serenità. Di base è una giornata nervosa.

GEMELLI:

Oggi dedicatevi all’amore visto i problemi degli ultimi mesi che hanno vissuto anche coppie solide a causa probabilmente di distrazioni o di un allontanamento. Carpe diem questa domenica per riavvicinarti al partner. Una giornata propizia anche per nuove relazioni. Marzo è un mese favorevole ai nuovi incontri.

CANCRO:

Saturno in opposizione rende difficile tenere testa a tutte le situazioni. Non siete tranquilli per via di qualcuno che vi ostacola, specialmente se lavorate a tempo determinato o avete un’attività in proprio. Negli ultimi tre giorni avete vissuto rapporti pesanti con gli altri che vi hanno portato anche un calo fisico. Marzo ti porterà più energia.

LEONE:

Questa settimana l’Oroscopo Paolo Fox dice che siete abbastanza arrabbiati ma anche troppo esigenti per cui starvi vicino in questa giornata sarà molto complicato anche per le persone che vi vogliono bene. Dovete assolutamente stare lontani da situazioni conflittuali e dallo stress, cercando solo di trascorrere una domenica di relax.

VERGINE:

Dovrete provare a recuperare il tempo perduto e ritrovare una serenità assente in una settimana faticosa e agitata, dove avete perso diverse la volte la calma, manifestando le vostre frustrazioni. Le relazioni nate a Febbraio non vanno chiuse mentre chi vive una storia da molto tempo deve riavvicinarsi al partner, ritrovare sensualità e avere voglia di proseguire.

BILANCIA:

Marzo segna un certo recupero in amore e da lunedì potreste rivedere alcune posizioni che avete tenuto molto ferme a Febbraio. Siete in una fase dove vi state impegnando molto nel lavoro ma vi trovate di fronte persone che cercano di ostacolarvi. E’ una domenica che vede un recupero emotivo.

SCORPIONE:

E’ una giornata dove è preferibile evitare le polemiche visto che, specie al mattino, siete già lunatici, nervosi e confusi e quindi le cose potrebbero ulteriormente complicarsi. Siate cauti e calmi anche nei rapporti sentimentali: non siate troppo ironici nei confronti del partner che potrebbe imbarazzarsi, ma anche con persone che prenderebbero male il vostro comportamento.

SAGITTARIO:

Molti di voi stanno avvertendo una spinta verso la ribellione. Chi si è fermato o ha rallentato, adesso vuole ripartire da dove si era fermato. Nel lavoro qualche progetto era stato accantonato, ora potreste anche recuperarlo con voglia e caparbietà. E’ un momento in cui recuperate anche forza fisica e la Luna favorevole annuncia grandi emozioni.

CAPRICORNO:

State vivendo una forte tensione per via di una situazione da risolvere, non solo economica ma anche in ambito familiare. La stanchezza si fa sentire. Dovete evitare di spendere in modo futile e pensare di pianificare qualcosa in modo costruttivo per il futuro con persone che hanno il tuo stesso intento.

ACQUARIO:

Evitate di compiere sforzi eccessivi: Urano sta transitando e porterà grandi cambiamenti dove troverete delle soluzioni. Valori forti saranno protagonisti nelle prossime settimane. Molti potrebbero fare qualcosa di nuovo o modificare il proprio stile di vita, ma state attenti alle energie che non sempre vi stanno sostenendo.

PESCI:

Marzo e Aprile saranno i mesi che libereranno il cuore dai tanti problemi. Qualcuno dedicherà più tempo alla famiglia e un po’ meno al lavoro mentre altri potranno portare avanti un progetto. Non mancano le idee buone con Mercurio molto attivo. Dovete eliminare i pensieri negativi e mettervi alle spalle un passato che oggi è la causa dei tuoi pregiudizi.