Oroscopo Paolo Fox: la Previsione Settimanale dal 29 marzo al 3 aprile

Siamo entrati nella terza settimana del mese di marzo e, se siete curiosi si scoprire cosa vi riservano gli astri questa nuova settimana, allora siete sull’articolo giusto!

L’oroscopo 2020 di Paolo Fox, l’astrologo più famoso ed amato d’Italia, ci fornisce le previsioni settimanali per tutti i segni zodiacali, per la settimana da oggi 29 marzo al 3 aprile.



ARIETE:

Finalmente la tensione dei giorni scorsi si alleggerisce. Le giornate del 1 e del 2 aprile potrebbero risultare ancora un poco pesanti: evitate di consolarvi mangiando troppo e male! Curate la forma fisica.

TORO:

La settimana che sta per iniziare vi porta Saturno e Marte in aspetto negativo: dovete tenere i nervi ben saldi e pensare positivo. Siete pronti a fare dei cambiamenti e a tagliare anche alcuni rapporti, sia in amore che nelle amicizie. Recuperate energie.

GEMELLI:

La settimana inizia con la Luna nel vostro segno che porta tanta voglia di stare al centro dell’attenzione. Inizierete a sentirvi più determinati grazie a Saturno e Marte positivi e questa per voi è davvero una bella novità.

CANCRO:

L’oroscopo di Paolo Fox della settimana vi dice che state per vivere delle giornate molto romantiche, La Luna si troverà nel vostro segno e vi renderà più emotivi che mai. La cosa positiva e che non ci sono più gli aspetti negativi di Saturno e di Marte.



LEONE:

Questa settimana l’Oroscopo Paolo Fox dice che si sta aprendo per voi un periodo molto importante. Saturno vi spingerà a fare tagli e cambiamenti in modo molto brusco. Dovete essere molto prudenti in ogni vostra azione. Attenzione a non dire parole sbagliate a qualcuno a cui tenete.

VERGINE

Siete sempre troppo polemici e rischiate davvero di risultare antipatici. Ad inizio settimana dovreste fare davvero molta attenzione a dosare le parole. L’energia fisica è in netto calo: riposarte la mente e il corpo.

BILANCIA:

Questa settimana l’oroscopo di Paolo Fox specifica che Marte, Saturno, Venere favorevoli vi permetteranno di essere più socievoli. Vi sentirete anche meno stanchi e avrete una gran voglia di pensare a nuovi progetti di vita e di lavoro.

SCORPIONE:

Saturno e Marte inizieranno a farsi sentire e, uniti a Urano, potrebbero rendervi più intolleranti e nervosi. Per questo motivo state calmi e cercate di non arrabbiarvi. Preparatevi una bella tisana o un bicchiere di camomilla: avete bisogno di relax.

SAGITTARIO:

Questa settimana avrete Mercurio ancora negativo ma il vostro oroscopo della settimana è davvero favorevole. Saturno in Acquario vi aiuterà a risolvere qualche problematica lavorativa e pratica e Marte positivo vi dona tanta vitalità. Il 3 aprile Venere opposta inizierà a stuzzicarvi.

CAPRICORNO:

L’oroscopo di Paolo Fox di questa settimana dice che Saturno e Marte sono usciti dal vostro Segno e non sarete più sotto pressione come negli ultimi mesi. É arrivato il momento giusto per prendere una pausa da tutto. Ci sono ancora molte cose da fare in campo lavorativo ma fate le cose con calma.

ACQUARIO:

Le cose inizieranno per il meglio e avrete Saturno e Marte sono nel vostro segno. Avete voglia di cambiare la vostra vita e potrete farlo ma non subito. Venere finalmente, dal 3 aprile vi guarda benevola.

PESCI:

Sará una settimana mplto piatta quella che sta per iniziare per voi dei Pesci. Mercurio è ancora nel segno e vi aiuta nei rapporti con amici e parenti. Marte e Saturno non vi stanno più appoggiando e questo vi renderà più pigri del solito. Curate la vostra forma fisica.