Oroscopo Paolo Fox: la Previsione Settimanale dal 27 ottobre al 2 novembre

Siamo ormai entrati nel mese di ottobre e, se siete curiosi si scoprire cosa vi riservano gli astri questa nuova settimana, allora siete sull’articolo giusto!

L’oroscopo 2019 di Paolo Fox, l’astrologo più famoso ed amato d’Italia, ci fornisce le previsioni settimanali per tutti i segni zodiacali, per la settimana da oggi 27 ottobre al 2 novembre



ARIETE:

Il fine settimana si è aperto all’insegna di Venere che vi ha risvegliato la passione. Avrete però ancora qualche tensione di troppo per cui cercate di evitare le discussioni e di rispondere sempre a tono.

TORO:

Se le cose in amore in questo momento non girano come vorreste, presto vedrete un cambiamento sostanziale della situazione. Novembre sarà sicuramente migliore, specie per i sentimenti: vi attende un periodo di relax e grandi soddisfazione con la persona del cuore. Per i single si aprono le porte verso nuove conoscenze.

GEMELLI:

Se fino ad oggi avete sopportato, adesso non sarete più disposti a cedere neanche un grammo della vostra energia a persone pesanti ed egocentriche. Sarete pronti a far entrare nella vostra vita persone positive e altamente costruttive. Vi sente più forti ed energici.

CANCRO:

Il vostro vero carburante è l’amore. Sarà una settimana positiva per quanto riguarda i soldi e il lavoro, specie per chi ha una propria attività, mentre potrebbero esserci dei problemi, dei disagi per quanto riguarda i sentimenti e le emozioni, sia in amore che in famiglia.

LEONE:

Questa settimana l’Oroscopo Paolo Fox dice che sarete passionali ma ponderati allo stesso tempo nelle vostre scelte. Cuore e ragione agiranno in perfetto equilibrio. Fate la massima attenzione a quello che dite, perché potrebbe esserci qualche fraintendimento che potrebbe portare delle tensioni.

VERGINE:

Questo per voi è senza ombra di dubbio un momento altamente favorevole. Avete bisogno di sicurezze a livello economico, quindi vi state dando da fare il più possibile per cercare di mettere da parte qualcosa nel caso ci fossero periodi di crisi in futuro. Non angosciartevi!

BILANCIA:

Coltivate i vostri hobby e i vostri talenti poché saranno questi che vi apriranno anche le porte dell’amore. In amore ci potrebbe essere preludio di una storia che potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto bello. Lasciati andare alle emozioni, senza paure.

SCORPIONE:

E’ iniziata una fase importante: nei prossimi giorni avrete una congiunzione planetaria davvero ottima con diversi pianeti a vostro favore: ad inizio della prossima settimana avrai Sole, Mercurio, Venere e Luna dalla tua parte, e anche Saturno vi farà l’occhiolino. Cercate di stare sereno, qualcosa di positivo accadrà.

SAGITTARIO:

Finalmente i toni severi che hanno colorato le vostre giornate si arricchiranno delle sfumature della passione e del desiderio. Sono favoriti i rapporti interpersonali e gli incontri con persone nuove. Cercate di vivere con più leggerezza e positività, fate progetti per il futuro, guardate avanti, adesso avete Marte dalla vostra parte che vi aiuta a essere più ottimisti.

CAPRICORNO:

Pretenderete serietà da chi collabora con voi e da chi condivide con voi i diversi settori della vostra esistenza. Oggi è una domenica un po’ sottotono, approfittane per rilassarti e per cercare di pensare a cosa vuoi dal futuro, ai progetti per la tua vita, pianifica bene i prossimi mesi, pensa alle scelte che vuoi fare. Attenzione alle discussioni in famiglia.

ACQUARIO:

Questa settimana rappresenta un importante momento di passaggio. Giornata conflittuale, in cui possono sorgere problemi sia in ambito sentimentale che personale o lavorativo. Potrebbero esserci delle questioni da risolvere, oppure potrebbero sorgere delle tensioni, esserci delle discussioni o delle preoccupazioni.

PESCI:

A volte una cosa appena nata può diventare importante all’improvviso, quindi in questi giorni dai il giusto valore anche alle nuove conoscenze, potrebbero trasformarsi in ottime amicizie. Sei in una fase di recupero grazie a Sole, Mercurio e Venere che sono dalla tua parte. Goditi la domenica, anche in amore!