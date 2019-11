Oroscopo Paolo Fox: la Previsione Settimanale dal 24 al 30 novembre

Siamo ormai nell’ultima settimana del mese di novembre e, se siete curiosi si scoprire cosa vi riservano gli astri questa nuova settimana, allora siete sull’articolo giusto!

L’oroscopo 2019 di Paolo Fox, l’astrologo più famoso ed amato d’Italia, ci fornisce le previsioni settimanali per tutti i segni zodiacali, per la settimana da oggi 24 novembre al 30 novembre



ARIETE:

Per voi amici dell’Ariete la giornata sarà suddivisa in due parti: la parte iniziale è quella che andrà sicuramente meglio ma cu sarà anche una buona giornata sabato. Le giornate di giovedì e venerdì saranno invece sottotono. Cercate dunque di conservare un po’ di energia per le giornate out e, se potete, datevi una pausa con il lavoro. In amore situazione altalenante.

TORO:

La settimana per voi non sarà delle migliori per cui cercate di valutare bene le situazioni prima di agire. Unica nota positiva in questa settimana è la giornata di venerdì 28 novembre che vi porterà un po’ di Sole. Approfittatene dunque per dedicarvi con più pasione all’amore e al partner.

GEMELLI:

La settimana per voi sarà molto impegnativa ma non negativa, ad eccezione di lunedì e giovedì. A darvi un po’ su i nervi è il lavoro ma anche la situazione sentimentale che pare sia giunta ad un momento di stallo. Durante il prossimo fine settimana la situazione vi apparirà più chiara.

CANCRO:

L’oroscopo della settimana di Paolo Fox dice la settimana per voi amici del Cancro sarà complessivamente da dimenticare ma vi servirà anche a pianificare il vostro futuro. Non trascurate le situazioni a rischio: potreste infatti avere dei problemi sia in amore che sul lavoro.

LEONE:

Questa settimana l’Oroscopo Paolo Fox dice che avrete una splendida settimana voi Leone sia sul lavoro che in amore che per quanto riguarda la salute che sarà di ferro. Fate attenzione solo alle situazioni rischiose che vi si possono presentare davanti a metà settimana.

VERGINE:

Settimana decisamente positiva specialmente per il lavoro e l’amore. La giornata migliore sarà sicuramente quella del 27 novembre ma comunque tutti i giorni, tranne quello di domani prossima, saranno ottimi.

BILANCIA:

Questa settimana l’oroscopo di Paolo Fox specifica che Buona la vostra settimana, soprattutto nella parte finale, dove la fortuna sarà realmente dalla vostra parte. Attenzione solo alla giornata di lunedì e a quella di giovedì dove potreste avere qualche problema in amore.

SCORPIONE:

La settimana che si sta per aprire sarà per voi abbastanza positiva: unica eccezione le giornate del 26 e del 27 novembre. Le cose andranno invece alla grande nel corso del prossimo fine settimana e in particolare domenica dove potrete gongolare in amore.

SAGITTARIO:

La settimana sarà per voi molto tranquilla con qualche piccola eccesione nel fine settimana. Sabato e domenica saranno infatti un po’ giù sia sul lavoro che in amore quindi evitate di prendere iniziative non necessarie.

CAPRICORNO:

Ottima la settimana per voi amici del Capricorno che vivrete sette giorni davvero eccezionali che aspettavate da parevvhio tempo. Durante la settimana entreranno nel vostro segno anche la Luna e Venere che vi farà volare in amore.

ACQUARIO:

Settimana molto buona anche per voi dell’Acquario tranne che per la giornata di mercoledì 27 novembre che sarà un po’ sottotono. A breve entrerà anche la Luna nel vostro segno che vi farà vivere anche un ottimo fine settimana. Favoriti i rapporti di coppia.

PESCI:

La settimana che si sta per aprire sarà per voi altalenante dove ci saranno fasi positive e altre negative. Le giornate di lunedì e mercoledì saranno le migliori dal punto di vista della fortuna mentre durante il fine settimana potrete vivere dei problemi. Mantenete la calma.