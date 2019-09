Oroscopo Paolo Fox: la Previsione Settimanale dal 22 al 28 settembre

Ci stiamo avviando verso la fine del mese di agosto e, se siete curiosi si scoprire cosa vi riservano gli astri questa nuova settimana, allora siete sull’articolo giusto!

L’oroscopo 2019 di Paolo Fox, l’astrologo più famoso ed amato d’Italia, ci fornisce le previsioni settimanali per tutti i segni zodiacali, per la settimana da oggi 22 settembre al 28 settembre.



ARIETE:

State per vivere una settimana molto difficile soprattutto per quanto riguarda l’amore. Il tutto a causa di varie indecisioni e nuove responsabilità. Attenzione alla giornata di lunedì dal moemnto che sarete molto nervosi. Sul lavoro non sono consigliati cambiamenti repentini. Mercoledì la settimana inizierà a migliorare.

TORO:

In amore hai voglia di chiarimenti, non si esclude un ritorno di fiamma. Bene venerdì. I cuori solitari si daranno da fare. Urano in transito nel tuo segno ti fa desiderare cambiamenti sul lavoro e sei pronto a rimettere in discussione il tuo ruolo. Venerdì una delle giornate migliori della settimana.

GEMELLI:

Questa settimana finalmente l’amore procederà al meglio dopo la crisi che avete avuto la settimana scorsa. Chi è single potrebbe vivere un ritorno di fiamma. Sul lavoro sono in arrivo soddisfazioni.

CANCRO:

Questa settimana soffrirete un po’ sul lavoro poichéP non riuscite a farvi apprezzare così come vorreste. In amore le cose invece procedono bene e se non avete paura a mettervi in gioco potreste ricevere comunque buone risposte dal partner. Da mercoledì può arrivare una risorsa in più.

LEONE:

Questa settimana l’Oroscopo Paolo Fox dice che sarete ancora pazzi d’amore ma fate attenzione a non dare adito a storie fallimentari. Importanti novità anche sul lavoro soprattutto ad inizio settimana.

VERGINE:

Amici della Vergine per voi è arrivato il momento di definire una storia d’amore o di fare nuovi incontri. La giornata più importante per l’amore è quella di Venerdì, quindi ricordatevelo! Per quanto riguarda il lavoro tutto procede bene e la salute sarà più forte di prima a partire da giovedì grazie alla Luna.

BILANCIA:

Questa settimana attenzione per quanto riguarda il lavoro dal momento che potreste vivere qualche problema con i colleghi e i collaboratori. Settimana buona per l’amore dal momento che avete Venere nel segno. Buona tutta la settimana tranne la giornata di lunedì.

SCORPIONE:

Settimana spezzata a metà la vostra dal momento che martedì e mercoledì saranno delle giornate faticose ma recuperere da venerdì. In amore andrà alla grande con Marte in ottimo aspetto che rafforza la sessualità e l’erotismo. Intenzione di cambiare lavoro?

SAGITTARIO:

Questa settimana sarà molto importante per quanto riguarda l’amore dato che avete Venere positiva nel segno. Potete chiarire una situazione o troncare qualcosa che non vi piace più. Anche sul lavoro avrete qualche perplessità in meno e sono in arrivo nuovi accordi.

CAPRICORNO:

Questa settimana dovrete essere molto calmi e agire con cautele. Le cose infatti non stanno andando bene. In amore sarete molto indecisi e per questo motivo cercate di evitare i conflitti. Le cose non sono molto chiare nemmeno sul lavoro e in famiglia. Aspettate la giornata di martedì.

ACQUARIO:

Oggi avrete una marcia in più per quanto riguarda l’amore e l’amicizia. Ed in effetti avete le stelle favorevoli in amore. Avete volgia di un cambiamento sul lavoro. Settimana positiva tranne che per le giornate di martedì e mercoledì.

PESCI:

Questa settimana potreste avere qualche problema per quanto riguarda l’amore soprattutto per chi non ha il coraggio di cambiare una storia che non funziona. Attenzione anche sul lavoro a causa dei problemi finanziari.