Oroscopo Paolo Fox: la Previsione Settimanale dal 22 al 28 dicembre

Siamo entrati nella terza settimana del mese di dicembre e, se siete curiosi si scoprire cosa vi riservano gli astri questa nuova settimana, allora siete sull’articolo giusto!

L’oroscopo 2019 di Paolo Fox, l’astrologo più famoso ed amato d’Italia, ci fornisce le previsioni settimanali per tutti i segni zodiacali, per la settimana da oggi 22 dicembre al 28 dicembre



per la settimana da oggi 22 dicembre al 28 dicembre.

ARIETE:

La settimana di Natale la passerete all’insegna del riposo. Qualcuno vi stupirà positivamente mentre il consiglio é quello di trascorrere le giornate in compagnia della famiglia. Attenzione solo a non dire cose che potrebbero far innervosire i commensali. Cupido scaglierà la sua freccia verso i single. Non trascurate il fisico e occhio ai dolci.

TORO:

Avete trascorso un dicembre molto impegnativo e la vostra pazienza è stata messa a dura prova. La ruota adesso incomincerà a girare positivamente. Pensate a voi stessi e ai vostri cari: tutto sarà speciale e vi sembrerà di tornare bambini.

GEMELLI:

Preparatevi ad affrontare una lunga settimana: tra faccende di casa e uscite, non riuscirete a riposare come si deve. Soltanto i cuori solitari si divertiranno, grazie agli incontri promettenti. Attenzione a non spendere più del dovuto. Non pensate ai problemi lavorativi o legali e non abbuffatevi più di tanto a tavola.

CANCRO:

L’oroscopo della settimana di Paolo Fox dice che vivrete una settimana bella ma impegnativa. Qualcuno dovrà prepararsi ad accogliere degli ospiti, magari qualche parente o degli amici di vecchia data. Comunque sarà per voi una settimana speciale, piena di doni, sorprese e novità. Non si escludono dei momenti passionali anche per le coppie di vecchia data.

LEONE:

Questa settimana l’Oroscopo Paolo Fox dice che saranno i parenti a darvi del filo da torcere durante la settimana e non vedrete l’ora che le feste giungano al termine. Il 2020 vi regalerà molte opportunità: in amore avrete delle serate passionali anche se dovrete sottovalutare il partner.

VERGINE

Durante queste feste non troverete un secondo di tranquillità: uscite impreviste, shopping dispendioso, incontri e chiamate inaspettate. Sfruttate queste giornate per fare il bilancio dell’annata e incominciate a mettere nero su bianco gli obiettivi che intendete realizzare nel 2020.

BILANCIA:

Questa settimana l’oroscopo di Paolo Fox specifica che sarà una settimana dispendiosa, ci saranno delle grosse uscite di denaro tra regali e spese casalinghe. Qualcuno vi farà innervosire alla vigilia di Natale ma essendo un segno diplomatico, riuscirete a controllarvi. Vi sentirete più forti e passionali.

SCORPIONE:

Settimana giusta per staccare la spina e prendersi del meritato riposo. Avrete dei giorni movimentati, soprattutto lunedì, martedì e mercoledì. Ritroverete l’armonia e avrete una gran voglia di gustarvi ogni singolo giorno natalizio. Tenetevi alla larga dalle domande scomode.

SAGITTARIO:

Settimana veramente speciale e sotto l’albero troverete numerosi doni ma il più importante sarà la ritrovata serenità. Spegnete ogni preoccupazione e cercate di svagarvi. Le coppie potranno finalmente lasciarsi andare alla passione e qualcuno riceverà un grandioso dono nel 2020.

CAPRICORNO:

Sarà una settimana fin troppo particolare in cui vi ritroverete a riflettere sugli errori commessi in passato e sulle persone che non ci sono più. Qualcuno potrebbe affrontare degli argomenti spinosi, cercate di tacere e godetevi le festività.

ACQUARIO:

Sarà una settimana sorprendente in cui rivedrete o risentirete alcuni parenti e amici. Avrete molte cose da fare in casa e finirete per perdere la pazienza perché nessuno vi aiuterà. Evitate di rovinare le feste. Attenzione alle dimenticanze.

PESCI:

Non riuscirete a staccarvi completamente dal lavoro e dovrete correre per accontentare tutti. In casa sarete impegnati a cucinare e la creatività non vi mancherà. Riceverete diverse chiamate da parenti e amici di vecchia data. Shopping in vista, attenzione a non sperperare eccessivamente.