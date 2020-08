Oroscopo Paolo Fox: la Previsione Settimanale dal 2 all’8 agosto

Siamo entrati nel mese di agosto e se siete curiosi si scoprire cosa vi riservano gli astri questa nuova settimana, allora siete sull’articolo giusto!

L’oroscopo 2020 di Paolo Fox, l’astrologo più famoso ed amato d’Italia, ci fornisce le previsioni settimanali per tutti i segni zodiacali, per la settimana da oggi 2 agosto all’8 agosto



l’astrologo più famoso ed amato d’Italia, ci fornisce le previsioni settimanali per tutti i segni zodiacali, per la settimana da oggi 2 agosto all’8 agosto.



ARIETE:

Questa settimana prometterà bene soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo: saprete valutare ogni proposta senza tralasciare nessun particolare. Per quanto riguarda l’amore le cose finalmente inizieranno a migliorare dopo un periodo di incertezze.

TORO:

Sta per iniziare per voi del Toro una settimana molto interessante in cui avrete molta forza da vendere. Sul lavoro la vostra professionalità sarà apprezzata e rappresenterà un valore aggiunto per l’azienda. Sono giornate di profonda tensione con lo Scorpione e l’Acquario.

GEMELLI:

La settimana non sarà molto brillante per voi del Gemelli: forse il lavoro vi ha assorbito molto, tenendovi distanti dalla famiglia. Forse negli ultimi giorni avete avuto davvero molte preoccupazioni. Provate a riavvicinarvi, a ritrovare l’armonia con gli affetti.

CANCRO:

L’oroscopo di Paolo Fox della settimana vi dice che in campo lavorativo ci saranno un sacco di novità. Mille porte si apriranno davanti a voi e tantissime occasioni lavorative vi chiameranno. Da venerdì sera vi portate dietro un’inquietudine profonda, causata dalla situazione che state vivendo. La prossima settimana sarà decisamente meglio.

LEONE:

Questa settimana l’Oroscopo Paolo Fox dice che la settimana inizia con un po’ di irritazione, vi sentite agitati e questo vi fa stare male. La reazione sarà quella di fermarvi e restare a osservare. Se volete conservare il posto di lavoro, dovrete sudare sette camicie ma per alcuni di voi arriveranno miglioramenti lavorativi.

VERGINE

La settimana si aprirà con Venere in opposizione che potrebbe procurarvi qualche problema in famiglia. Tutto quello che desiderate ora è recuperare maggiore serenità. Se lavorate in proprio, seguite il vostro istinto e le vostre convinzioni. Attenzione ai consigli degli altri.

BILANCIA:

Questa settimana l’oroscopo di Paolo Fox specifica che la settimana inizierà con uno sprint in più per merito della Luna e di Venere. Cercate di non pensare continuamente a tutte le preoccupazioni e i problemi non ancora superati e godetevi una domenica più vivace. Attenzione a non riversare le tensioni di lavoro in casa. Le incomprensioni non porteranno nulla che sia produttivo economicamente.



SCORPIONE:

La settimana si aprirà con qualche problema in famiglia, soprattutto se ci sono ancora dei problemi non risolti. In questi giorni avete un malessere che non vi concede tregua. Sul lavoro occhio alle persone, sempre pronte a tendervi un agguato o a silurarvi con un’idea superiore alla vostra.

SAGITTARIO:

Durante questa settimana si rafforza ancora di più la voglia di recuperare più serenità nella tua vita. Agosto verrà in vostro aiuto e vi regalerà nuove occasioni di cominciare una storia. Il lavoro in questo periodo potrebbe essere rallentato da questioni di famiglia che interferiscono sulla vostra concentrazione.

CAPRICORNO:

L’oroscopo di Paolo Fox di questa settimana dice sarete molto pensierosi. Anche se state vivendo dei problemi finanziari, se non siete stati pagati del tutto oppure avete avuto molte spese impreviste, dal prossimo 10 agosto potrete recuperare. Sul lavoro dovete applicarvi di più e avere molta pazienza.

ACQUARIO:

A partire dalla giornata di domani la Luna sarà nel vostro segno e vi renderà molto elettrici e vivaci. Anche in amore si prospetta una domenica molto favorevole.La fatica in questa settimana non vi peserà minimamente, anzi sarete sempre più disponibili a fare qualche straordinario in più e ad assumervi anche compiti che non vi spettano.

PESCI:

Nell’arco di questa settimana Venere diventerà favorevole e potrete risolvere molti problemi in amore e ritrovare più armonia. Sul fronte amoroso sentite la necessità di avvicinare persone che sono sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Il mondo del lavoro riserverà qualche difficoltà per chi svolge un lavoro autonomo.