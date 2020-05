Oroscopo Paolo Fox: la Previsione Settimanale dal 17 al 23 maggio

Siamo entrati nella seconda settimana del mese di maggio e, se siete curiosi si scoprire cosa vi riservano gli astri questa nuova settimana, allora siete sull’articolo giusto!

L’oroscopo 2020 di Paolo Fox, l’astrologo più famoso ed amato d’Italia, ci fornisce le previsioni settimanali per tutti i segni zodiacali, per la settimana da oggi 17 maggio al 23 maggio.



ARIETE:

La settimana che si sta per aprire sarà per voi all’insegna della positività e dell’energia oltre che della creatività. Sarà quindi il momento giusto per rispolverare una vecchia passione. Da lunedì inoltre potrete rivedere gli amici all’interno del territorio regionale e anche il partner se vi è stato lontano.

TORO:

La settimana che sta per iniziare non sarà molto facile per voi ma potete sempre contare sul vostro spirito d’iniziativa e sulla vostra testardaggine. In amore e sul lavoro potrebbero esserci delle buone opportunità: non lasciatevele scappare.

GEMELLI:

Siete pronti a ripartire e lo sarete proprio a partire da questa settimana. Fate solo un po’ di attenzione in amore dal momento che dovete prima cercare di capire meglio qual è la vostra situazione attuale per poi iniziare a fare eventuali progetti per il futuro.

CANCRO:

L’oroscopo di Paolo Fox della settimana vi dice che questa settimana dovrete riprendervi i vostri spazi quindi il consiglio è quello di dedicare meno tempo agli altri e alla famiglia e di prendervi un momento per voi stessi.



LEONE:

Questa settimana l’Oroscopo Paolo Fox dice che l’inizio settimana sarà molto impegnativo per voi, soprattutto in ambito professionale se avete già riaperto la vostra attività. A metà settimana fortunatamente le cose cambiano e andranno per il meglio.

VERGINE

questa settimana che si sta per aprire cercate di non costruirvi castelli in aria per poi rimanere delusi dalla realtà. In amore Venere vi accompagnerà nell’arco della prossima settimana, sarete pieni di grinta, sfruttatela per dare il meglio di voi stessi.

BILANCIA:

Questa settimana l’oroscopo di Paolo Fox specifica che sarà una settimana impegnativa quella che sta per iniziare soprattutto in amore. Con il partner avete infatti necessità di chiarire e forse riuscirete a risolvere anche i piccoli litigi.



SCORPIONE:

Questa settimana cercate di sforzarvi principalmente di prendere in considerazione anche l’opinione degli altri e non solo la vostra, soprattutto se si tratta dell’idea di un vostro familiare.

SAGITTARIO:

Quella che si sta per aprire sarà per voi una settimana poco promettente con Marte negativo che influenzerà negativamente le vostre giornate. A partire da martedì potrebbe esserci qualche piccolo intoppo che richiederà la vostra attenzione, rallentando la vostra giornata.

CAPRICORNO:

L’oroscopo di Paolo Fox di questa settimana dice che finalmente nella settimana che si sta per aprire potrebbe esserci qualche novità in arrivo che vi farà ricredere sulle vostre aspettative.

ACQUARIO:

Questa settimana sarete spenti e sottotono: avete la necessità di riprendere le vostre attività di svago e di staccare dalla monotonia. Cercate quindi di trovare un passatempo in casa.

PESCI:

Questa settimana dovrete risolvere delle faccende che avete rimandato nel tempo. Questioni anche dal punto di vista sentimentale, il vostro partner potrebbe necessitare di una maggiore attenzione. Cercate di rendevi più disponibili e aperti al dialogo.