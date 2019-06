Oroscopo Paolo Fox: la Previsione Settimanale dal 16 al 22 giugno

Staimo entrando nella terza settimana di giugno e, se siete curiosi si scoprire cosa vi riservano gli astri questa nuova settimana, allora siete sull’articolo giusto!

L’oroscopo 2019 di Paolo Fox, l’astrologo più famoso ed amato d’Italia, ci fornisce le previsioni settimanali per tutti i segni zodiacali, per la settimana da oggi 16 al 22 giugno

ARIETE:

Quella di oggi sarà una giornata molto buono per quanto riguarda il lavoro mentre sarà eccezionale per quanto riguarda l’amore. Chi ha una storia importate deve lasciarsi andare e dimostrare tutto il proprio amore. Grandi progetti per le relazioni e le amicizie.

TORO:

Per la giornata di oggi state molto attenti alle spese. Avete Mercurio favorevole per cui molti problemi che credevate insormontabili non si sono invece rivelati tali. La vostra vita ha già preso una piega diversa da Marzo ma adesso è il momento di tirare i remi in barca e cercare di trovare nuovi progetti

GEMELLI:

Quella di oggi è una giornata stressante che vi procurerà qualche problema nelle relazioni. Non state vivendo una vera e propria crisi: tutto infatti si può risolvere parlando, a meno che non hai due persone nel tuo cuore. Questa settimana per questi motivi vivrete momenti di disagio.

CANCRO:

In questa settimana amici del Cancro vi state guardando intorno per quanto riguarda l’amore. Nel lavoro i cambiamenti non sono molto rapidi quindi portate pazienza. Chi ha un’attività potrebbe chiudere e ripartire, c’è tanto da rivedere.

LEONE:

Questa settimana l’Oroscopo Paolo Fox dice che Giugno e Luglio sono importanti e chi lavora part – time potrebbe avere una buona opportunità. In questa settimana, chi ha chiuso una storia precedentemente è pronto a ripartire e a rimettersi in gioco. Lottate per far valere le vostre idee ambiziose.

VERGINE:

Fate fatica a dimenticare il passato amoroso a causa di un ex che vi ritorna spesso in mente. Nonostante tutto, chi ha una relazione nata da poco è molto motivato. Ci sono piccole tensioni e ancora qualcosa da risolvere in amore, la situazione potrebbe divenire pesante in questa giornata.

BILANCIA:

Giornata interessante per chi deve recuperare il tempo perduto anche in amore. Dopo dei momenti difficili in amore è venuto il momento di far quadrare il cerchio e di essere più miti. Chi si occupa di un’azienda in crisi, deve pensare ad un cambiamento.

SCORPIONE:

Questa settimana non ci sarà nessuna novità in amore e porterete avanti un rapporto seppur senza troppo entusiasmo. Una crisi avuta nel mese scorso si sta dissolvendo. C’è stato anche qualche problema fisico a Maggio ma adesso è tempo di sfruttare i prossimi giorni per stare meglio.

SAGITTARIO:

Settimana favorevole per nuovi progetti e accordi lavorativi. Non si può dire altrettanto in amore dal momento che anche i rapporti più consolidati litigheranno anche per cose futili. La giornata è comunque positiva e vi permette di affrontare qualsiasi dubbio.

CAPRICORNO:

Questa settimana non è il momento di abbassare la guardia. Le storie nate a Giugno sono interessanti, ma solo con persone mature con cui si hanno affinità mentali, per questo finisci per avere relazioni con chi è più grande di età. Giornata positiva per gli incontri.

ACQUARIO:

Le storie nate in questo periodo sono interessanti. Luna e Giove favoriscono soprattutto i viaggi, gli spostamenti e i cambiamenti ma ricordatevi comunque che quest’anno è un anno di novità, con decisioni molto importanti da prendere e nuove sfide da affrontare.

PESCI:

Non potete fare a meno dell’amore. Questa giornata presenta anche qualche piccola tensione e vi mette in guardia nel caso state vivendo una relazione complicata o vi siete separati da poco. Qualcuno vuole recuperare una situazione su cui ha perso il controllo, ma il partner è più lontano.