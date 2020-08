Oroscopo Paolo Fox: la Previsione Settimanale dal 16 al 22 agosto

Siamo entrati nel mese di agosto e se siete curiosi si scoprire cosa vi riservano gli astri questa nuova settimana, allora siete sull’articolo giusto!

L’oroscopo 2020 di Paolo Fox, l’astrologo più famoso ed amato d’Italia, ci fornisce le previsioni settimanali per tutti i segni zodiacali, per la settimana da oggi 16 agosto al 22 agosto



L’oroscopo 2020 di Paolo Fox

l’astrologo più famoso ed amato d’Italia, ci fornisce le previsioni settimanali per tutti i segni zodiacali, per la settimana da oggi 16 agosto al 22 agosto.



ARIETE:

La settimana che sta per iniziare vi porterà un po’ di nostalgia: combattete questa sensazione sconfortante a suon di progetti, soprattutto in ambito lavorativo. L’amore uscirà dalla vorticosa tempesta che vi ha accompagnato fino ad ora e sarà possibile capire se il sentimento è ancora vivo o è completamente finito.

TORO:

Si sta aprendo per voi una settimana molto riflessiva. Dedicatevi a mettere in ordine la casa ma anche progetti. Gli affari subiranno un’accelerata ed anche i vostri sogni risulteranno più limpidi che mai. La passione sarà rovente per le nuove coppie.

GEMELLI:

Sarà una settimana molto importante per voi in cui deciderete il futuro di molte questioni, sia lavorative che per quanto riguarda la sfera sentimentale. Chi è solo vivrà un incontro molto emozionante, destinato a durare nel tempo. Nel weekend si registrerà un piccolo calo fisiologico.

CANCRO:

L’oroscopo di Paolo Fox della settimana vi dice che riacquisterete la serenità dopo giorni davvero frenetici. Durante la settimana saranno prese delle decisioni stravolgenti. In amore le coppie attraverseranno un periodo turbolento dovuto ad un argomento discordante mentre i single che hanno conosciuto qualcuno da poco rifletteranno sulla possibilità di portare avanti o meno la conoscenza.

LEONE:

Questa settimana l’Oroscopo Paolo Fox dice che sarà una settimana di riordino generale. In amore chi ha conosciuto da poco una persona dovrà decidere se procedere su questo percorso o se chiudere e guardare oltre. Anche le coppie in crisi dovranno fare una scelta. Sul lavoro ci sono delle occasioni da cogliere al volo.

VERGINE

State iniziando ad avvertire il fatto che la stagione estiva sta scivolando via lasciando spazio all’autunno. Tutto ciò che dovrete fare sarà voltare pagina e prepararvi al prossimo mese o al fatidico rientro. Qualche nativo della Vergine ha un lavoro stagionale e desidera tantissimo poter prolungare il contratto.

BILANCIA:

Questa settimana l’oroscopo di Paolo Fox specifica che il prossimo fine settimana sarà contrassegnato dal transito della Luna nel segno. In amore chi è single necessita di tempo per poter frequentare una nuova persona o per decidere se dedicarsi alla carriera o all’auto-realizzazione personale. Sul fronte lavorativo occorrerà fare un miglioramento.



SCORPIONE:

Sarà una settimana molto tranquilla per voi dello Scorpione: pensate a rimettere tutto a posto e a ripartire. Dovrete cercare di focalizzarvi sul vostro benessere, dato che vi siete trascurati troppo facendo le ore piccole e nutrendovi in malo modo. Sfruttate questa settimana per mettere un punto in amore.

SAGITTARIO:

Questa settimana le cose non andranno come vorreste e in famiglia la situazione potrebbe apparire intricata. In compenso, però, godrete di un buon livello di forma mentale e fisica. Se volete chiedere un aumento o migliorare le entrate, dovrete continuare a investire e ad espandere le conoscenze.

CAPRICORNO:

L’oroscopo di Paolo Fox di questa settimana dice saranno dei giorni molto importante in cui avrete molto da riflettere. Sul lavoro potrete premere il piede sull’acceleratore e chiudere dei contratti importanti. Gustatevi quest’ultimi scampoli estivi come meglio potete. Discussioni nel fine settimana.

ACQUARIO:

Settimana “soddisfacente” per voi dell’Acquario. In questo periodo avete speso abbastanza denaro ed ora vi ritrovate con l’acqua alla gola. Prendetevi tutto il tempo necessario per rimettere le cose a posto.

PESCI:

Settimana di cambiamenti più o meno consistenti. Cercate di sfruttare questo mese per fare il bilancio della situazione e per stabilire un piano di azione da mettere in atto a partire da settembre. La forma fisica risulterà in ripresa.