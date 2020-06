Oroscopo Paolo Fox: la Previsione Settimanale dal 14 al 20 giugno

Siamo entrati nella seconda settimana del mese di maggio e, se siete curiosi si scoprire cosa vi riservano gli astri questa nuova settimana, allora siete sull’articolo giusto!

L’oroscopo 2020 di Paolo Fox, l’astrologo più famoso ed amato d’Italia, ci fornisce le previsioni settimanali per tutti i segni zodiacali, per la settimana da oggi 14 al 20 giugno.



L’oroscopo 2020 di Paolo Fox

ARIETE:

Quella che sta per iniziare sarà una settimana piena di incertezze per voiche avete lasciato in sospeso varie faccende. Cercate di risolvere le questioni e soprattutto cercate di far risaltare anche il vostro punto di vista. In amore non ci sono molte novità e siete assaliti anche da qualche dubbio.

TORO:

Sarà una settimana davvero al top per voi del Toro grazie all’energia di Marte che influirà positivamente sulle vostre giornate e vi regalerà buon umore e armonia. Tutta questa armonia poi donatela anche al vostro parnter. Giorni buoni anche per quanto riguarda il lavoro.

GEMELLI:

Settimana abbastanza positiva per voi che potrete anche riceverete una sorpresa inaspettata ma che sarà sicuramente di vostro gradimento. Dal punto di vista sentimentale avrete qualche piccola difficoltà nel rapporto di coppia: siate meno egoisti con il partner.

CANCRO:

L’oroscopo di Paolo Fox della settimana vi dice che state pian piano recuperando e uscendo da un periodo difficile. Adesso è arrivato il momento di riprendere la vostra vita in mano e questa settimana promette molto bene.



LEONE:

Questa settimana l’Oroscopo Paolo Fox dice che le vostre giornate stanno trascorrendo piuttosto monotonamente e vorreste un po’ di brio intorno a voi. La settimana prossima potrete prendere una buona iniziativa per visitare luoghi mai visti prima.

VERGINE

Questa settimana cercate di limitare tutte le vostre richieste in amore e fate respirare un po’ il partener. Sul lavoro vi attende una settimana ricca di buoni propositi e di opportunità professionali. Siate meno esigenti con voi stessi.

BILANCIA:

Questa settimana l’oroscopo di Paolo Fox specifica che vi sentirete piuttosto ansiosi questa settimana ma cercate di non perdere il controllo sulla situazione e siate più calmi. La settimana che sta per iniziare sarà molto impegnativa per voi quindi fate davvero molta attenzione.



SCORPIONE:

Ultimamente vi siete ritrovati ad affrontare delle questioni che riguardavano il vostro ambito familiare: non riuscite a sopportare alcuni atteggiamenti da parte di un vostro parente.

SAGITTARIO:

Buone notizie per quanto riguarda questa settimana: avete diversi progetti per il futuro, ma quello che conterà più di tutto sarà la vostra determinazione e la vostra perseveranza. In amore cercate di dare più attenzioni al parner.

CAPRICORNO:

L’oroscopo di Paolo Fox di questa settimana dice che dovrete cercare di lasciare da parte le preoccupazioni, concentrandovi sui vostri obiettivi, soprattutto se si tratta di lavoro. Novità in arrivo per la prossima settimana.

ACQUARIO:

State perdendo spesso la pazienza e alcune situazioni e alcuni comportamenti da parte del vostro partner risultano intollerabili. La settimana a venire cercate di risolvere le vostre incomprensioni con calma, senza essere troppo precipitosi.

PESCI:

A breve arriverà il momento di fare un passo più importante con il vostro partner. Cercate di riflettere bene e soprattutto di prendervi tutto il tempo necessario prima di decidere. Settimana un po’ impegnativa: il fine settimana dedicatelo al relax.