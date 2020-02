Oroscopo Paolo Fox Domani Venerdì 28 Febbraio: classifica dei segni

Siamo entrati nel mese di febbraio e, anche per questo mese non ci resta che scoprire cosa ci riserveranno gli astri per questi giorni di febbraio

Ariete:

Periodo molto impegnativo per il segno dell’ariete diffiocoltá all’orizzonte a causa del passaggio di Marte nel vostro segno. Non prendete le cose troppo sul serio e lasciatevi guidare dall’istinto.

Toro:

Periodo difficile nell’ambito della salute per questo segno. Vi sentite abbattuti e senza forze. Spesso fate pesare su chi vi sta vicino i vostri problemi ma non è questo il modo giusto per superare questo periodo. Siate positivi e tutto migliorerà.

Gemelli:

Giornate migliori per i gemelli che hanno affrontato un periodo difficile. Ancora contrasti in ambito lavorativo, ma con la vostra calma riuscirete ad affrontarli nel modo migliore.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che questo è un momento importante per l’amore. In questi giorni potrete incontrare la persona che vi fará battere il cuore. Non siate affrettati, la pazienza é la virtú dei forti.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che recupero per il segno del leone. Nuove opportunitá lavorative all’orizzonte per questo segno. Siate cauti e non buttatevi a capo fitto nella prima opportunitá, perché la Luna nel vostro segno vi regalerá molte nuove occasioni.

Vergine:

Non prendetevela con chi vi sta accanto, a volte stare vicino ad una persona col vostro temperamento non é sempre facile. Venere nel vostro segno vi regalerá nuove emozioni.

Bilancia:

L’oroscopo Paolo Fox specifica che stanno per arrivare cambiamenti in vista in ambito lavorativo, potrebbe esserci una promozione all’orizzonte. Però reagite con maggiore vigore, anzi sarebbe il caso di non rimandare nulla ai prossimi giorni, proprio nella giornata di domani potresti toglierti grandi soddisfazioni.

Scorpione:

La primavera è alle porte, lasciatevi trascinare dai buoni propositi che quest’aria calda porterà nelle vostre vite. Giornata di grande energia quella di domani per chi deve proporsi o deve proporre qualcosa, anche cambiare lavoro o magari partner.

Sagittario:

Settimana altalenante, inizia in maniera negativa, ma da giovedì venere tornerá nel vostro segno. Il consiglio è quello di non farsi prendere dall’agitazione e dal nervosismo, non ti porterebbe alcun vantaggio.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che è una settimana che sei costretto a rimboccarti le maniche ma anche con piacere perchè tra qualche giorno si definirà una volta per tutte il tuo futuro.

Acquario:

Periodo caotico per il segno dell’acquario. Nessuna novitá all’orizzonte. Ma lasciatevi cullare dalla serenitá e la stabilitá che regnano sovrane nella vostra vita.

Pesci:

Ottimo periodo per i nati sotto il segno dei pesci. Abbandonatevi alla passione e lasciatevi trasportare dalle sorprese che speci saranno in serbo per voi.