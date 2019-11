Oroscopo Paolo Fox Domani Venerdì 15 Novembre: classifica dei segni

La giornata di oggi vi è andata bene o male astrologicamente parlando? Qualunque sia la risposta adesso non vi resta che scoprire in anteprima cosa vi riservano gli astri per la giornata di domani.

l’Oroscopo Paolo Fox Domani Venerdì 15Novembre: classifica dei segni

Ariete:

Quella di domani sarà una giornata divisa in due: la mattina sarà molto promettente mentre dal pomeriggio inizierete a sentirvi affaticati. In amore torna la passione mentre sono favoriti viaggia ed amicizie.

Toro:

Tutto sommato state molto bene ma avete delle difficoltà economiche: se dovete fare acquisti rimandate tutto alle prossime settimane. In amore le cose vanno bene ma fate attenzione alle persone particolarmente ostinate.

Gemelli:

Avete la Luna nel segno e questa è un’ottimna cosa. In famiglia finalmente c’è un clima sereno e avrete anche la possibilità di rimuovere i problemi di coppia: neoi giorni scorsi avete infatti discusso con il partner ma domani avrete modo di chiarire.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che l’amore torna ad essere protagonista: Venere è in forma neutra e dunque in una posizione paradossalmente più battagliera. Passione in arrivo nel weekend.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che domani vi sentirete in gran forma per cui cercate di finire tutto quello che avete lasciato in sospeso. Pensate a rilassarvi un po’ dal momento che le ultime settimane sono state davvero molto piene. Sul lavoro è ora di prendere una decisione definitiva.

Vergine:

Non sei in forma e c’è qualcosa che non va. State accusando uno sbandamento interiore ed esteriore e questo può avere ripercussioni sulle coppie. Avete dubbi e siete nervoso, ma domani sera andrà meglio.

Bilancia:

L’ oroscopo Paolo Fox specifica che in coppia c’è in corso una revisione così come sul lavoro. Cercate di essere decisi e sicuri e non coltivare rancori nemmeno in amore. Se il partner lo sentite più lontano forse anche voi avete qualche responsabilità.

Scorpione:

Weekend carico di emozioni in arrivo: da questa notte la Luna passerà in un segno amico ed entro domenica potretei risolvere ogni tipo di problema, specie in amore. Non potete fare sempre tutto da soli.

Sagittario:

Giornata offuscata dall’opposizione della Luna per cui prestate massima prudenza in tutte le situazioni. Eventuali decisioni riguardo ai sentimenti è bene posticiparle a lunedì, così come quelle legate al lavoro.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che sono favorite le nuove storie d’amore. L’amore vi chiede una maggiore presenza. Favoriti in nuovi progetti, così come chi è imprenditore.

Pesci:

Fidatevi delle vostre intuizioni. Weekend propizio per realizzare un vecchio desiderio. In amore la Luna sarà favorevole e potrai essere particolarmente convincente

Acquario:

Potete vivere alla grande e i sentimenti possono recuperare terreno. Non è ancora possibile risolvere tutti i problemi, cercate di fare economia fin da adesso. Conserva le energie.