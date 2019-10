Se ormai avete scoperto come è andata la giornata di oggi astrologicamente parlando, allora non vi resta che scoprire in anteprima cosa vi riservano gli astri per la giornata di domani.

l’Oroscopo Paolo Fox Domani Venerdì 1 Novembre: Classifica dei segni

Ariete:

Il mese di novembre si apre per voi in maniera stressante e vi sentirete anche sottotono. Attenzione in amore durante tutto il weekend: cercate di non polemizzare, ultimamente siete fin troppo facile alla critica per qualsiasi cosa. Siete troppo tesi nei rapporti con gli altri, anche in famiglia.

Toro:

Dopo le tante tensioni dei giorni e delle settimane passate, adesso le cose iniziano a sistemarsi. Tra pochissimo non avete più Venere in opposizione e questo vi consentirà di avere dei rapporti migliori con gli altri, ma anche di ottenere migliori risultati per questioni legate alla casa.

Gemelli:

Giornata positiva in cui vi sentite bene e più forte rispetto al passato, anche se il meglio deve ancora venire! Tra la fine di novembre e dicembre Giove finalmente smetterà la sua opposizione e molte cose si risolveranno a vostro favore.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che dovete cercare di essere più sereni. Se ci sono state incomprensioni in amore, cercate di risolverle al più presto, magari proprio durante questo weekend. Sul lavoro cerca di sfruttare le buone idee.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che potreste diventare polemici se non state attenti. Cercate di non raccogliere le provocazioni, sopratutto in famiglia, se avete un rapporto conflittuale con qualcuno. Evitate le discussioni.

Vergine:

Quella di domani sarà per voi una giornata di recupero in cui si possono riallacciare rapporti o recuperare storie. Se ci sono state discussioni è possibile chiarire, ma cercate di non polemizzare.

Bilancia:

L’ oroscopo Paolo Fox specifica che con il mese di novembre si apre un periodo nuovo per la vostra vita. Iniziate a muovervi già in questo weekend, anche se oggi potreste sentirvi un po’ insoddisfatto di come si sono concluse le cose fatte.

Scorpione:

Dimenticatevi del passato e andate avanti. Dovete tagliare i rami secchi, staccare definitivamente dal passato e ricominciare a vivere. Questo vale anche per il lavoro: cercate di organizzarlo in base a quello che verrà.

Sagittario:

Venere sta per entrare nel vostro segno e vi darà una mano sia se siete single sia che sietein coppia. Anche per quanto riguarda il lavoro le cose volgeranno al meglio, ci saranno delle buone opportunità da sfruttare, ma anche delle buone idee da realizzare.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che dovete cercare di sfruttare al massimo questo venerdì: avrete la Luna nel segno che favorirà l’amore, cercate di approfittarne. Potrebbero invece esserci dei contrattempi in ambito lavorativo, forse dei ritardi, ma si risolveranno.

Pesci:

Domani sarete un po’ confusi in amore: cercate di fare attenzione, specie se state vivendo due storie. Sul lavoro e in famiglia invece, meno durezza: va bene tagliare i rami secchi e togliere tutto ciò che non serve più, ma c’è modo e modo.

Acquario:

Siete favoriti in amore, dopo un lungo periodo in cui crisi e tensioni si sono fatte sentire. Adesso potrete risolvere i problemi sentimentali, cercare di riavvicinarvi se c’è stato un allontanamento, riscoprire la passione e fare nuovi progetti.