Simao entrati nel mese di febbraio 2020 e anche oggi andiamo a scoprire insieme cosa riservano gli astri leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox Domani Sabato 8 Febbraio: previsioni dei segni

Ariete:

Momento difficile per il segno dell’ariete, dovuto al passaggio di Marte nel vostro segno. Ma non vi abbattere presto tornerà il sereno, e molte occasioni che sembravano ormai perse si riproporranno nel vostro percorso di vita.

Toro:

In amore questo è un buon periodo ma cercate di non rivangare il passato se ci sono stati problemi, meglio metterci una pietra sopra. Grandi opportunitá lavorative in vista.

Gemelli:

Vi sentiti agitati ed inquieti, senza sapere il perché del vostro turbamento, ma niente paura con la vicinanza delle persone care e con un pizzico di positivitá in piú. Sul lavoro potrebbero esserci delle buone occasioni, non fatevele sfuggire.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che domani Venere è nel tuo segno, grandi novità sia in campo amoroso che in quello lavorativo. Non essere timoroso e lanciati nei nuovi progetti.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che siete in una fase di recupero e avete molta più energia rispetto ai giorni scorsi. I problemi di salute che ti affliggevano da tempo ti abbandoneranno lasciando spazio ad un energia inaspettata. Fatti forza e affronta la vita con una marcia in più.

Vergine:

Domani cercate di stare alla larga dalle complicazioni. Se c’è una crisi in famiglia dovreste cercare di risolverla. Ma con l’arrivo di Venere nel vostro segno avrete una boccata d’aria e vi sentirete più propositivi ed intraprendenti.

Bilancia:

L’oroscopo Paolo Fox specifica che affrontare la vita con più coraggio e di non aver paura di esprimere le tue opinioni. Urano nel tuo segno di darà la forza giusta per affrontare al meglio tutte le problematiche.

Scorpione:

Domani sarà più facile parlare d’amore. A volte però bisogna affidarsi alle proprie sensazioni senza farsi condizionare dal passato.

Sagittario:

Giornata sottotono quella di domani in cui potrebbero esserci tensioni e polemiche. Molti contrasti in questo periodo per il segno del sagittario. Liti in famiglia e nel campo lavorativo. Siate cauti con le parole e non dite cose di cui potreste pentirvi.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che domani dovrete fare attenzione alle polemiche e alle discussioni. Molte opportunità lavorative all’orizzonte che vi metteranno di fronte a decisioni che potrebbero cambiarsi la vita.

Acquario

Cercate di mantenere la calma, vedrete che riuscirete a ottenere quello che desiderate. Amate la vita e avete sempre voglia di mettervi in gioco in nuove avventure. Ma siate cauti a volte bisogna riflettere bene prima di buttarsi in nuove esperienze.

Pesci:

Giornata positiva quella di domani per i sentimenti e l’amore. Potrebbe esserci qualche incomprensione in ambito lavorativo. Sii riflessivo e non agire d’impulso.