E’ da poco iniziata questa nuova giornata, andiamo a scoprire cosa ci riservano gli astri leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox Domani sabato 7 Settembre: Classifica dei segni

Ariete:

Agosto non è stato un mese facile per i sentimenti, ma adesso hai una condizione planetaria migliore e che ti consente un buon recupero. Bisogna lasciarsi andare un po’ di più ai sentimenti, e cercare di tenere lontane tensioni che riguardano il lavoro o lo studio.

Toro:

Non è facile per i nati del segno in questo periodo riuscire a fare tutto quello che desiderano. In genere ti piace programmare le cose da fare, ma ultimamente ci sono degli imprevisti che non ti consentono di realizzare quello che desideri.

Gemelli:

Il rientro dalle ferie non è facile da sostenere. Infatti ci sono dei cambiamenti e delle trasformazioni che non sempre sono accolte con gioia. Negli ultimi mesi hai dovuto fronteggiare Saturno all’opposizione, e i cambiamenti che ci sono stati non ti soddisfano come vorresti

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che fino a novembre ci saranno occasioni positive da sfruttare nel lavoro. Saturno nelle prossime settimane però potrebbe creati qualche problema, quindi datti da fare e non rimandare ulteriormente alcune decisioni.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che l’amore per te rappresenta una priorità. Non sai stare senza provare e condividere dei sentimenti. Per te è molto importante instaurare una relazione con gli altri.

Vergine:

Ci sono molte cose da organizzare, ma più ti dai da fare e maggiori occasioni di ottenere successo hai. Non esitare a cercare altre soluzioni, infatti le occasioni per mettere in mostra le tue qualità non mancheranno.

Bilancia:

L’ oroscopo Paolo Fox specifica che chi ha deluso la tua fiducia in passato, ti ha ferito molto e per te è difficile dimenticare questo torto. Sei un segno che tiene molto al rispetto, ma non sempre però gli altri hanno la stessa attenzione nei tuoi confronti

Scorpione:

I lavoratori autonomi hanno maggiori occasioni di successo. Non esitare a metterti in gioco e ad accogliere una sfida, sei forte e avrai l’opportunità di dimostrarlo anche agli altri.

Sagittario:

C’è una novità o un’opportunità che deve essere sfruttata, ma che richiede grande fatica e costanza da parte tua. La stanchezza potrebbe prendere il sopravvento e rallentarti

Capricorno:

Da domani avrai l’occasione di farti valere e di dimostrare quanto vali. Non è facile in questo momento tirare fuori la propria forza, ma le stelle sono positive e vale la pena cercare di impegnarsi per sfruttare questa condizione di forza.

Pesci:

Stai attraversando una fase molto particolare, in cui è possibile apportare cambiamenti importanti nella propria vita.

Acquario:

Hai bisogno di recuperare energie dopo un lungo periodo di stress e di fatica. Non pensare che fare tante cose possa essere il modo giusto per ottenere di più.