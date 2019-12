La giornata di oggi vi è andata bene o male astrologicamente parlando? Qualunque sia la risposta adesso non vi resta che scoprire in anteprima cosa vi riservano gli astri per la giornata di domani.

l’Oroscopo Paolo Fox Domani Sabato 7 Dicembre: classifica dei segni

Ariete:

Dal punto di vista sentimentale in questi giorni saranno molto positivi, sia per i singole che per le coppie. Per quanto concerne il lavoro non si prospettano scossoni prima della fine dell’anno.

Toro:

Fate molto attenzione nel campo sentimentale, non è ancora arrivato il momento giusto per innamorarsi. La colpa non è da dare al destino, ma a voi stessi, al vostro atteggiamento difensivo. Cercate di aprirvi un pochino in più e frequentare nuove amicizie.

Gemelli:

Domani ci saranno delle belle conferme dal punto di vista degli affetti. Ci sarà la possibilità che qualcuno torni dal passato, ma evitate le storie che ormai non hanno più nessuna ragione di esistere.

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che finalmente avete capito che vi dovete aprire con il vostro partner e con gli amici, negli ultimi tempi siete stati indecifrabili, adesso è il momento di chiarire situazioni lasciate in sospeso.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che sarà presente molto nervosismo nel mese di Dicembre per chi ha problemi d’amore, oppure è reduce da una separazione o deve chiarire questioni riguardanti denaro, figli e casa. Non demordete però, perché le possibilità di vittoria ci sono

Vergine:

Nella giornata di domani accuserete ancora alcuni problemi fisici che vi portate dalla giornata di mercoledì, ma non vi preoccupate la musica cambierà nelle giornate di sabato e domenica. Cercate di ravvivare l’amore, in questo periodo avete dato più importanza all’aspetto economico e lavorativo che sentimentale.

Bilancia:

L’ oroscopo Paolo Fox specifica che vi sta capitando spesso nel weekend di dover alzare la voce oppure di dover rendere conto delle vostre azioni a qualcuno che è un po’ fastidioso. Cercate di procedere con cautela. Sabato e domenica potrebbero esserci tensioni.

Scorpione:

A Dicembre molti si sono innamorati e nel fine settimana potranno anche riscoprire il valore della coppia. Chi ha avuto problemi oppure è stato male ha bisogno dell’aiuto della famiglia o di relazioni importanti.

Sagittario:

Sono in arrivo novità nel campo sentimentale. Nelle giornate di sabato e domenica sarete concentrati sul verificare un’amore, se è possibile giurarsi amore eterno. Se avete in programma qualche viaggio questo è il momento giusto per partire.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che da oggi fino a domenica sarà una crescita continua sia nel campo sentimentale che lavorativo. Vivrete emozioni uniche ed indimenticabili, e finalmente chiarirete con una persona a voi molto cara. Ottimo fine settimana, sfruttate la situazione.

Acquario:

L’amore ha bisogno di protezione in questo mese di Dicembre. Se avete una bella storia non ci saranno problemi, ma se da tempo c’è stata qualche questione, ora qualcuno potrebbe anche alzare la voce.

Pesci:

arà meglio puntare sulle giornate di sabato e domenica, venerdì non starete ancora in perfetta forma. Nelle ultime quattro settimane c’è stata molta pesantezza a lavoro.