Oroscopo Paolo Fox Domani Sabato 13 Luglio: Classifica e Previsioni

E’ giunto il momento di scoprire cosa vi riservano le stelle e le previsioni leggendo

l’oroscopo Paolo Fox di Sabato 13 Luglio: Classifica e Previsioni

Ariete:

E’ un sabato che si apre in maniera piuttosto efficace. Weekend interessante per quelli che vogliono rilanciare una sfida e vivere nuove e piacevoli sensazioni.

Toro:

Questo fine settimana andrebbe dedicato all’amore. Sei una persona che ha bisogno di avere i propri spazi di riflessione ma che poi è anche pronta a dare tutta se stessa dal punto di vista sentimentale.

Gemelli:

Avere la Luna in opposizione non significa per forza che le cose debbano andare male, ma può indicare il fatto che c’è qualcosa su cui bisogna discutere. Il consiglio, però, è quello di non perdere la calma.

Cancro:

Sabato e domenica sono due giornate influenti. Il fatto di avere Venere nel segno non solo rappresenta una crescita ma può portare a qualche vantaggio in più.

Leone:

Le stelle di sabato e domenica sono importanti tanto che sarà possibile vincere una sfida d’amore o magari ritrovare un sentimento. Sono giorni ideali per amare, per le relazioni e per i viaggi.

Vergine:

Tutto quello che non funziona sarà evidenziato nella giornata di domenica. Potresti essere proprio tu a sollevare il coperchio ad alzare il polverone. Vuoi vederci chiaro in alcune situazioni in amore e sul lavoro.

Bilancia:

L’oroscopo paolo fox domani rivela che hai bisogno di divagare la mente. Ci sono un po’ troppi problemi da affrontare. E’ vero che possono anche arrivare delle belle novità però il fatto di avere cambiato molto nella tua vita e di aver lasciato qualcosa a cui tieni è davvero pesante per te.

Scorpione:

In questo fine settimana fai attenzione al portafogli e tieni la bocca cucita. Potresti, infatti, avere qualche problema economico ma anche far nascere qualche discussione decisamente fastidiosa.

Sagittario:

Davanti a te due giornate vivaci. Avrete la netta sensazione di vivere meglio, di stare un po’ più al passo con i tempi. Le stelle permettono un futuro migliore in particolare per chi nel recente passato ha chiuso una storia.

Capricorno:

Di solito siete molto stabili e anche molto testardi. Quando c’è una crisi in amore soprattutto se non è voluta ma subita, non riesci a capire perche c’è stata e questo rischia di farti perdere la testa.

Acquario:

In questo fine settimana hai bisogno di confrontarti con gli altri in maniera più serena di curare un po’ di più i tuoi affari personali. Non pochi hanno risentito di qualche fastidio sentimentale.

Pesci:

Se nel recente passato ci sono stati conflitti bisogna trovare una soluzione senza fare drammi. A volte non si trova un accordo perche si è molto arroganti oppure si ha a che fare con gente molto presuntuosa finisci per innervosirti.