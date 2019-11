Se ormai avete scoperto come è andata la giornata di oggi astrologicamente parlando, allora non vi resta che scoprire in anteprima cosa vi riservano gli astri per la giornata di domani.

l’Oroscopo Paolo Fox Domani Mercoledì 6 Novembre segno per segno

Ariete:

La giornata di domani sarà un po’ complicata per voi da momento che alcuni nodi potrebbero arrivare al pettina e sarete chiamati a risolvere dei problemi o errori che avete commesso in passato.

Toro:

Adesso che non avete più Venere in opposizione vi sentite di novo pronti ad amare e a dedicarvi ai sentimenti e alle belle emozioni.

Gemelli:

Giornata un po’ sottotono in cui potreste avere qualche dubbio in amore. Cercate però di essere più tolleranti e comprensivi, evitate le discussioni. Meglio avere pazienza.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che domani avrete le stelle a vostro favore ed il consiglio e quello di essere sinceri con tutti, Questo vi porterà a tagliare alcuni rapporti o alleanze, ma sarà la scelta migliore, perché vi farà anche chiarire diverse situazioni.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che vi sentite meglio rispetto all’inizio della settimana. La giornata è positiva grazie all’ottimo influsso di Venere, a cui domani si aggiungerà anche Giove. Cercate di approfittarne, anche per le questioni sentimentali.

Vergine:

La giornata di domani si aprirà all’insegna del nervosismo e della stanchezza che si ripercuoterà non solo in quello che fate ma anche in chi vi sta accanto, a causa dell’atteggiamento insolito che potresti avere.

Bilancia:

L’ oroscopo Paolo Fox specifica che sarà una giornata positiva per fare quanto più possibile, per avanzare richieste, per far partire progetti, per risolvere problemi, trovare soluzioni.

Scorpione:

Giornata positiva soprattutto per i sentimenti: l’amore è in primo piano per cui potete dichiarare quello che provate senza paura. Venere è dalla vostra parte e vi farà vivere delle sensazioni bellissime.

Sagittario:

Cercate di non farvi prendere dall’ansia se qualcosa funziona come vorreste, se ci sono dei piccoli contrattempi. La situazione migliorerà nel weekend. Cercate di dedicarvi di più all’amore.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che questo è un periodo in cui potrebbero esserci dei contrattempi o dei disagi. I progetti che avete in mente verranno realizzati nel 2020, quindi adesso cerca di prendere le cose più alla leggera, di non arrabbiarti troppo.

Pesci:

Pazienza è la parola chiave che dovete adottare in amore: anche se avete mille dubbi, dovreste cercare di capire quante cose belle ci sono state. Prendetevi tanto tempo per decidere.

Acquario:

Domani avete la possibilità di farti valere. Cercate di mettervi in mostra sul lavoro. Certo, dipende anche dall’età e dalla posizione che si ricopre, ma questo è un buon momento per esplorare nuovi percorsi.