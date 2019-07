Oroscopo Paolo Fox Domani Martedì 9 Luglio: Classifica dei segni e Previsioni

E’ giunto il momento di scoprire cosa vi riservano le stelle e le previsioni leggendo

l’oroscopo Paolo Fox di Domani Martedì 9 Luglio: Classifica dei segni e Previsioni

Ariete:

Altra giornata velata da una sorte di grande tensione che potrebbe manifestarsi in maniera aperta e diretta, anche e soprattutto nei confronti dei sentimenti.

Toro:

Non è una settimana difficile ma di riflessione, e forse anche di ripensamento. Così come le giornate di mercoledì e giovedì possono porre un freno ad alcune ambizioni in generale un va detto che in questo periodo devi mettere maggiore attenzione sul lavoro.

Gemelli:

In questi giorni l’ottimismo è collegato ad una buona notizia a qualcosa di piacevole che riguarda anche la vita sentimentale.

Cancro:

Anche questa di martedì sembra una giornata un po’ sotto tono, un po’ stralunata. Fortunatamente l’amore non è così conflittuale come accaduto nella prima parte di quest’anno.

Leone:

In questi giorni sarà fondamentale non sottovalutare quello che ti accade intorno. Cerca di indirizzare le energie in modo positivo altrimenti finiresti per innervosirti e non concludere nulla di quello che vorresti.

Vergine:

Il fatto che questa sia una settimana di forza, in particolare nelle giornate di mercoledì e giovedì molti si sentiranno meglio dopo aver superato un problema.

Bilancia:

L’Oroscopo Paolo fox domani rivela che nonostante dall’esterno sembra che tu sia sempre consenziente e che non abbia voglia di litigare, ti senti pronto a discutere, questo non significa che devi farlo per forza.

Scorpione:

Arrivano tre giornate molto positive. Entro giovedì, infatti, potrebbe accendersi la lampadina e venirti in mente un’idea brillante da sviluppare a breve.

Sagittario:

Senti il bisogno del cambiamento. Vuoi che arrivino presto delle novità in ambito lavorativo, anche perchè tu sei molto capace ad adattarti alle nuove situazioni.

Capricorno:

L’unico problema di questo momento potrebbe essere l’amore. Per quelli che tra i mesi di marzo e aprile hanno chiuso una relazione devono sapere che presto potrebbe esserci una piacevole novità, nonostante tu in questo momento abbia qualche reticenza a metterti in gioco con tutto te stesso.

Acquario:

Ci sono alcuni di voi che hanno delle attività in proprio e stanno cercando di mettere qualcosa da parte. Ovviamente si tratta di un esempio per dire che state cercando di risparmiare in previsione di nuovi investimenti che potrebbero non per forza essere legati all’ambito lavorativo.

Pesci:

Sono stelle importanti quelli in arrivo. Se c’è da rivelare un sentimento questo potrebbe essere il momento giusto per farlo.