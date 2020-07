Siamo entrati nel mese di Luglio e anche per questo mese non ci resta che scoprire cosa ci riserveranno gli astri leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox Domani Martedì 7 Luglio: amore, lavoro e salute



Ariete:

Domani avrete qualche piccolo problema in amore: potreste voler riflettere sul vostro rapporto. Forse state pensando che l’amore occupa troppo del vostro tempo. Sul lavoro ci sono molte tensioni da risolvere.

Toro:

Domani ci sarà un po’ di agitazione in amore, specie se avete vissuto una crisi: il consiglio è quello di cercare di essere cauti. Per quanto riguarda il lavoro siete in una fase di trasformazione da parecchio tempo.

Gemelli:

Domani la Luna sarà dalla vostra parte e sarete favoriti in amore e nella coppia. Attenzione alle spese: cercate di non esagerare. Sul lavoro non è il momento di fare sbagli, ma avete Marte dalla che vi protegge.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox domani dice che le cose vanno meglio in amore: il vostro fascino aumenta grazie a Venere che si avvicina al vostro segno. Sul lavoro possono arrivare delle buone opportunità, non fartevele sfuggire.

Leone:

L’ Oroscopo Paolo Fox domani dice che in amore è meglio aspettare qualche giorno prima di parlare di cose importanti. Cercate però di avere maggiore fiducia in voi stessi. Anche sul lavoro serve maggiore convinzione, perché ci sono dei progetti validi da portare avanti.

Vergine:

In questo periodo siete più interessato al lavoro che all’amore. Forse c’è qualche complicazione, ma questo è un anno che vi vedrà vincenti e avrete delle opportunità molto buone che favoriranno il tuo rilancio.

Bilancia:

L’Oroscopo Paolo fox domani rivela che ci sarà qualche complicazione in amore ma rispetto ai giorni scorsi si nota qualche miglioramento. Se siete in coppia proponete qualcosa al partner. Sul lavoro serve pazienza.

Scorpione:

Domani ci sarà ancora qualcosa che non va per il verso giusto: cercate di non innervosirvi troppo e di non creare tensioni intorno a voi. Sul lavoro dovete fare il punto della situazione.

Sagittario:

Domani ci sarà ancora qualche dubbio nelle coppie di lunga data e avrete un po’ di agitazione che si manifesta sopratutto in serata. Per quanto riguarda il lavoro cercate di non strafare, perché poi ne potreste risentire anche fisicamente.

Capricorno:

Cercate di essere prudenti per quanto riguarda i sentimenti dal momento che quella di domani non sarà la giornata adatta per parlare d’amore. Cautela anche sul lavoro: attenzione se ci sono accordi da firmare.

Acquario:

Quella di domani sarà una giornata critica: fate attenzione alle polemiche e cercate di evitare parole di troppo. La Luna contraria vi rende irascibile. Sul lavoro sono favoriti i cambiamenti.

Pesci:

Domani avrete la Luna favorevole e ci saranno emozioni positive; anche i rapporti sono favoriti. Attenzione ai soldi, ci sono troppe spese. Possibili nuovi lavori.