Siamo entrati nel mese di Agosto e, anche per questo mese, non ci resta che scoprire cosa ci riserveranno gli astri leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox Domani Martedì 4 Agosto: previsioni segno per segno

Ariete:

Domani dovrete cercare di mantenere la calma in amore dal momento che siete in attesa di qualcosa che tarda ad arrivare e questa cosa vi agita. Sul lavoro le cose non vanno come vorreste. ci sono diversi problemi e ritardi.

Toro:

In amore meglio non fare troppo polemica se ci sono problemi con il partner. Non volete e non potete perdere tempo sul lavoro e nello studio. Sarebbe meglio evitare liti e battibecchi.

Gemelli:

Nonostante possano esserci discussioni in amore, la giornata è positiva per i sentimenti. Bene il lavoro, ci saranno novità positive, possibili anche dei cambiamenti.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che sarete tesi e nervosi. In amore potreste finire per discutere molto facilmente. Sarebbe meglio staccare, prendersi una pausa anche del lavoro ed evitare complicazioni.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che domani in amore potrebbero esserci delle discussioni, ma si superano facilmente. In generale sarete piuttosto nervosi e polemici. Anche sul lavoro siete abbastanza agitati.

Vergine:

Domani sarebbe meglio chiarire tutto ciò che non funziona in amore. Il vostro umore è altalenante, cercate di non farvi prendere dallo sconforto. Se lavorate in proprio, questo è un ottimo momento per gli affari.

Bilancia:

L’ oroscopo Paolo Fox specifica che l’amore andrà bene sia per chi è in coppia sia per chi è single. Si possono fare incontri interessanti. Non fatevi prendere dal pessimismo, prendetevi il vostro tempo per fare le cose.

Scorpione:

Periodo complicato per l’amore, favorite invece le storie occasionali. I soldi vi preoccupano, ma presto la situazione migliorerà.

Sagittario:

I problemi nelle relazioni ora possono essere superati e le cose vanno meglio. Frequentate persone positive, allontanatevi dalla negatività. Presto nel lavoro le cose andranno molto bene grazie a Saturno.

Capricorno:

In questa settimana sarebbe meglio evitare di discutere con il partner. Cercate di capire cosa volete migliorare nella vostra vita e trovate un modo per farlo. Bene il lavoro, ci sono dei miglioramenti.

Acquario:

Se nei giorni passati ci sono stati problemi in amore, ora si può rimediare. Sul lavoro ci vogliono attenzione ed energia in questo momento. Non scoraggiatevi se c’è qualcosa da cambiare o se bisogna ricominciare.

Pesci:

Le prossime giornate potranno essere sfruttate per discutere di questioni importanti in amore. Potete trovare una soluzione a problemi legali o riguardanti i soldi.