Siamo appena entrati nel mese di settembre e, anche per questo mese, non ci resta che scoprire cosa ci riserveranno gli astri leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox Domani Martedì 29 settembre: amore, salute e lavoro

Ariete:

La giornata di lunedì è stata per voi abbastanza brutta ma da domani le cose miglioreranno grazie al passaggio del Sole in Bilancia. Non siete comunque molto favoriti dalle stelle ma le cose potrebbero andare peggio. Sul lavoro per ora dovrete fare il doppio degli sforzi: fatevi supportare dal partner.

Toro:

Sta per arrivare per voi una grande svolta nella vita che potrebbe riguardare sia il lavoro che l’amore ma anche entrambe le cose. La vostra quotidianità cambierà in modo irreversibile.

Gemelli:

Emotivamente siete ancora un po’ strani a causa di Giove. I prossimi saranno per voi dei mesi in discesa; le cose miglioreranno solo verso la fine dell’anno. In amore cercate di fidarvi di più del partner.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che nei prossimi giorni sarete molto litigiosi con il vostro partner. Siete nel bel mezzo di una tempesta e il futuro della vostra relazione sentimentale dipenderà da come saprete uscire da questa crisi. Le cose andranno invece meglio sul lavoro.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala dovrete approfittare della giornata di domani per fare qualcosa di molto azzardato. Mercurio, Venere e Luna, sono dalla vostra parte per cui approfittatene.

Vergine:

FInalmente sul lavoro sono arrivati dei riconoscimenti che attendevate da tempo ma siete doppiamente carichi di impegni e scadenze. Affrontate tutto una cosa alla volta e vedete che andrà tutto bene.

Bilancia:

L’ oroscopo Paolo Fox specifica che è un ottimo aspetto di Mercurio ti aiuterà a trovare il modo per dimostrare le tue capacità e quanto vali.

Scorpione:

In amore ci sono buone notizie. Le ultime settimane infatti sono state molto agitate per i sentimenti, ma ora è più facile provare ad andare d’accordo con gli altri e cercare di ristabilire un’intesa dove ci sono state tensioni.

Sagittario:

Purtroppo l’oroscopo settimanale indica che nei prossimi giorni possono esserci tensioni in amore e nelle relazioni interpersonali.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che chi per troppo tempo è stato concentrato sul lavoro o sullo studio, ora può sentirsi più libero di dedicare più spazio alla vita sentimentale.

Pesci:

Possono esserci momenti di agitazione, determinati dall’opposizione di Venere. Qualche malinteso però non deve turbare la serenità e le conferme che ti sta impegnando per raggiungere

Acquario:

Sono giornate particolari, e puoi sentirti confuso ed indeciso. Sfrutta la giornata di domani per riposarti e riprendere le energie e affrontare le problematiche che incontrerai.