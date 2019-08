Questa giornata sta volgendo pian piano al termine. Andiamo a scoprire cosa riservano gli astri leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox Domani 27 Agosto: previsioni e Classifica dei segni

Ariete:

La prima parte della settimana sarà abbastanza positiva e dinamica. La Luna amica ti rende abbastanza attivo ed intraprendente. Ti piacciono i nuovi inizi, ed anche per questo motivo il rientro dalle ferie è vissuto in maniera abbastanza serena

Toro:

Sei molto determinato e sicuro di te, e questo atteggiamento ti aiuterà nel lavoro. Infatti qualche ritardo o qualche polemica proverà a mettere alla prova la vostra pazienza, ma difficilmente ti lascerai spaventare da questo tipo di difficoltà

Gemelli:

Il ritorno alla routine non sarà semplice da accettare, soprattutto durante la giornata di domani. Gli impegni e le responsabilità ti costringeranno però a mettere da parte eventuali malesseri, per affrontare gli impegni in maniera più efficace.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che ti aspetta ancora una settimana altalenante, che potrebbe causare qualche momento di disagio e difficoltà. Utilizza la giornata di domani per ricaricare le batterie.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che potresti avere un inizio settimana grintoso e ricco di energia, favorito dall’ottimo aspetto della Luna. Ci sarà però un progressivo calo a partire dalla giornata di giovedì, quando momenti di tensione o alcuni imprevisti potrebbero costringerti a rivedere alcune decisioni.

Vergine:

Ti aspettano giornate impegnative, tanto che domani potresti avere anche momenti di tensione perché ti sentirai sotto pressione.

Bilancia:

L’ oroscopo Paolo Fox specifica che per te è difficile ammettere un errore o una debolezza, potresti trovarti nella condizione di dover chiedere aiuto ad una persona fidata. La settimana inizia bene con la Luna favorevole.

Scorpione:

Chi torna dalle ferie inizia questa settimana col desiderio di migliorare tutto ciò che riguarda la gestione della vita quotidiana e concreta. Piccoli accorgimenti potranno aiutarti a sentirti meglio, e a desiderare di migliorare ancora di più la gestione del lavoro o della famiglia.

Sagittario:

La Luna sarà in ottimo aspetto e potrai contare su una settimana di grande forza ed energia. Le emozioni positive che caratterizzeranno la giornata di domani aiuteranno a vivere serenamente diversi ambiti della tua vita.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che una bella armonia in famiglia ti aiuterà a portare avanti con entusiasmo tutti gli impegni. Urano e Marte in ottimo aspetto ti assicurano grande forza e benessere, hai tanta energia che renderà ancora più forte la tua determinazione

Pesci:

Nel lavoro sei molto deciso, non ti tiri indietro di fronte a nulla e insisti fino a quando non raggiungi l’obiettivo che ti sei prefissato. Se qualcosa non va’ come vorresti, forse sarebbe il caso di ascoltare anche il consiglio di una persona fidata.

Acquario:

Qualche fraintendimento potrebbe creare dei malumori con le persone che ti sono vicine. Probabilmente sei particolarmente esuberante, grazie anche all’ottimo aspetto di Venere.