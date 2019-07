Oroscopo Paolo Fox Domani Martedì 16 Luglio: Previsioni segno per segno

E’ giunto il momento di scoprire cosa vi riservano le stelle e le previsioni leggendo

l’oroscopo Paolo Fox di Domani Martedì 16 Luglio: Previsioni segno per segno

Ariete:

Questo martedì è ancora conflittuale. Potrebbero nascere discussioni e incomprensioni. Il consiglio è quello di rimanere calmi e non farsi prendere dal nervosismo e dall’ansia.

Toro:

A volte sei tacciato di essere pigro. In effetti prima di fare una scelta ci pensi molto bene, questo però non significa che tu non hai voglia di fare ma che quel che cerchi di farlo nella maniera migliore.

Gemelli:

Quando si ha la testa piena di pensieri e si è impegnati a risolvere qualche contenzioso personale e lavorativo è inevitabile che l’amore vada un pochino in ribasso. I prossimi giorni sono quelli adatti per cercare di rilanciare la tua vita sentimentale.

Cancro:

Il cielo di questo martedì parla di uno stato di confusione e intolleranza. Ci sono ostacoli da superare. Al momento senti il bisogno di avere conferme in amore.

Leone:

In questo periodo tutti gli amori sono importanti, anche un’amicizia può diventare qualcosa in più. Le tue sono stelle molto vivaci in vista di un agosto che porterà moltissime novità.

Vergine:

Bisogna fare un passo indietro e non ostacolare quello che arriva. E’ probabile che entro la fine dell’anno tu abbia una piccola fortuna da sfruttare. Molto probabilmente questa riguarderà il tuo lavoro, magari con qualche importante cambiamento in vista.

Bilancia:

L’oroscopo paolo fox domani rivela che se c’è stata un’intuizione in ambito lavorativo in autunno potrebbe esserci una grande ripartenza. Il consiglio è quello di non dare nulla per scontato.

Scorpione:

Per quelli che hanno chiuso una storia e stanno cercando di aprirne un’altra è una stagione molto particolare. Hai paura ma sai benissimo che non sei una persona che vive alla giornata in particolare nei sentimenti ma che ama fare progetti a medio-lungo termine.

Sagittario:

Il primo consiglio è quello di stare attenti all’aspetto economico e non spendere troppo in questi giorni, perchè sono giornate un pochino onerose.

Capricorno:

Non tutti tra Aprile e Maggio hanno avuto una crisi ma di certo molti hanno dovuto affrontare dei problemi. Chi è riuscito a superare questo periodo, nonostante qualche contenzioso ancora aperto, guarda al futuro con fiducia. In caso contrario fai ancora i conti con una situazione decisamente complicata.

Acquario:

Questa è una fase molto innovativa ma comprensibilmente anche molto stancante, perchè è vero che c’è il desiderio di cambiare ma, almeno per il momento, non tutti i tasselli combaciano.

Pesci:

Questo non è il periodo migliore per fare i furbi. Alcuni di voi hanno rischiato di mettere a repentaglio qualche rapporto importante per una bugia forse è meglio tacere che compromettere le proprie relazioni.